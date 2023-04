Nőket érintő trauma

A trauma nem maga az esemény, hanem a hatására lezajló belső folyamat, fogalmaz dr. Máté Gábor kanadai magyar pszichiáter: „A hétköznapi élethelyzetektől való extrém eltérés, mely meghaladja a mindennapi megküzdőképesség szintjét, erős szenvedéssel jár, vagy mások szenvedésének közvetlen szemtanúi a túlélők, a megbízható világba vetett hit összeomlása,

fenyegetettség és kiszolgáltatottság érzése, a helyzet irányításának elvesztése, tehetetlenség,

az én, a társas kapcsolatok és a világ egységességének szétesése.” Az ma már nyilvánvaló, hogy a nők többsége életében egyszer vagy többször él át ilyen jellegű eseményt, ezek hatása sokszor traumatikussá válik. Korábban ezt többnyire mély csend övezte. Ebben nagy szerepe volt a társadalom hozzáállásának, az áldozat szégyenérzetének, de annak is, hogy nem volt egységes nézőpont arról, hogy mi is számít igazán zaklatásnak: mi az, ami belefér, mi az, amit csendben tűrni kell, a női lét velejárójának, esetleg még bóknak is illik tekinteni. A fordulatra 2017-ben került sor. Ekkor jelentette meg a New York Times híres leleplező cikkét a hollywoodi filmproducer, H. Weinstein által elkövetett szexuális visszaélésekről, ami elindította a „me too” mozgalmat.