Az írásunknak köszönthetően létrejött találkozóra bennünket is meghívtak. Onczék elárulták: Zala vármegyébe szinte hazajárnak, hiszen egyik fiuk, Oncz Péter Zalaszabarba nősült s azóta polgármesterként vezeti a település közösségét.

- A fafaragás minden formája érdekel bennünket, különösen ez a precíz, aprólékos munka, mellyel mézesbábütőfa-formák készülnek Stiller Gábor kezei között – fogalmazott Oncz Illés ortopéd cipész. – Olyan kivételes darabok ezek, melyek a gyermekkorunkba repítettek vissza bennünket. A mai gyerekek már nem tudják, hogy egykor a búcsúk, a vásárok elengedhetetlen kellékei voltak ezek. A ló-, huszár-, kard-, olló- és kakasformájú mézeskalácsokra értékként tekintettünk, s szeretnénk ezeket ott is újra meghonosítani. A feleségem is kézművesként dolgozik, jelenleg éppen a dédszüleink gasztronómiájával foglalkozik, a népi ételek és sütemények elkészítésével, a receptek rögzítésével tevékenykedik. Ezen felül többféle területen kipróbálta magát, a bábozás sem áll tőle messze. A zalai barátságon keresztül pedig talán Kemecse és környéke is gazdagodhat ezzel a népművészeti kinccsel.

Stiller Gábort boldogsággal tölti el, hogy valaki nemcsak felkapta a fejét a cikkben szereplő értékekre, hanem szeretné továbbörökíteni is azokat. S az csak fokozta örömét, hogy az ország másik pontjából eljöttek „töltekezni” a népi iparművészettel. Felesége, Stiller Gáborné viseletkészítő népi iparművész is megmutathatta az általa készített dísz- és ajándéktárgyakat.

- Remélhetőleg a kapcsolatot fenntarthatjuk és közös erővel segíthetjük a két tájegység összefonódását – folytatta Stiller Gábor. – Legutóbb ilyen mézesbábütőfát az amerikai Los Angelesbe vittek, ahol egy esküvőn üdvözlőajándékot készítettek benne, amit a násznép hazavihetett. Bízom benne, ha ilyen sok helyen felfigyelnek rá, akkor soha nem felejtik el az emberek.