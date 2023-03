A napot 9 órától Benkéné Osvald Éva könyvtáros nyitja, aki a Furfangos jégkrémek című társasjátékot mutatja be az érdeklődő gyerekeknek. A játék küldetése, hogy használója örömmel és szórakozva, élvezetes gondolkozással tegyen szert az olvasáshoz, az értő olvasáshoz és a szövegértéshez szükséges képességekre. Utóbbival egy időben a második emeleti információs pultnál Azolóval találkozhatnak a fiatalok, ez a figura olvasni hívja a könyvmolyokat és az olvasás örömét még csak kóstolgatókat. Kérdéseivel az olvasmány friss élményét képes felidézni. Azolóban pedig olyan társra találnak, aki éppen most olvasta azt a könyvet, amelyiket ők. Most az AzoLovagok csatája várható, vagyis egy izgalmas játék. Folytatódik a szintén népszerű sakk foglalkozás, vagyis 11.15 órakor Játékos ismerkedés 64 mezőn 32 figurával elnevezésű alkalmat Nagy András könyvtáros tartja. Aki kezdő vagy alap szinten szeretne megtanulni játszani, esetleg komolyabban érdekli a sakkjáték, akár egymaga vagy éppen kisebb baráti társasággal, szeretettel várják. Rajtuk kívül osztályokat és napközis csoportokat megbeszélt időpontban is szívesen fogad a könyvtáros, de egyeztetett időpontban az iskolába is ellátogat. A programfolyam zárásaként 11.30 órakor Farkas Tibor könyvtáros újra nagyra nyitja a Sárkányház ajtaját, ahol versénekek, s ritmusjátékok elsajátítására nyílik lehetősége a 6-10 éves korosztálynak.