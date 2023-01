Gaál Zsuzsa kötődése Zalalövőhöz gyermekkori, hiszen itt élt családjával, édesapja, Gaál Károly annak idején a helyi művelődési központ igazgatója volt. Tíz éves korában került el a településről, ám máig szívesen gondol vissza a Zalalövőn töltött évekre, ezért is szerette volna verseskötetét bemutatni az itteni közönségnek is. A Mérhetetlen címmel ellátott kis kiadványban hat ciklusra osztottan összesen 47 verse található, többségük olyan tartalommal és mondanivalóval bír, amivel lelki többletet képes adni olvasóinak, s akadnak köztük olyanok is, amelyeket megzenésítve adtak elő.

A bemutató során barátnője, Krausné Bokor Bettina beszélgetett a szerzővel. Eszmecseréjükből az is kiderült, hogy bár Zsuzska fiatal korában is verselt, ám a kötetbe bekerült költeményei az utóbbi egy-két év termései, amelyek többsége szoros kapcsolatban áll hivatásával is. A költő ugyanis többek közt fejlesztő pedagógusként és meseterapeutaként dolgozik, jelenleg a Zalaegerszegi Szakképző Centrum Deák Ferenc Technikumának pedagógia szakos tanára. Emellett tíz éve Zalaegerszegen létrehozta a Napfonat Műhelyt, de mesetáborokat is szervez, illetve előadásokat is tart.