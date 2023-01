A Budapesten élő és dolgozó zenész érdeklődésünkre elmondta, hogy a 2021-ben megjelent a Határtalan férfiének című lemezét a közreműködő zenészekkel, zenekarokkal együtt szerette volna minél szélesebb körben hazánkban és a határainkon túl is bemutatni. Először azokra a területekre látogattak el, melyek népdalkincséből merítettek az album összeállításához, így jártak Szabadkán, Lendván, Zágrábban, Kolozsváron, Székelyudvarhelyen és Nagyszalontán.

- Ezután jött az ötlet, hogy mivel a Liszt Intézetnek világszerte vannak állomásai, akik felkarolják a helyi magyar alkotókat, rendeznek számukra programokat, illetve az adott településeken a helyieknek is igyekeznek bemutatni a magyarság kultúráját - mondta. - Több intézetet megkerestem, a stuttgarti nagy örömmel fogadta be a koncertet és láttak minket vendégül. A turné második állomása Bernben volt, ez külön élmény számomra, hiszen a Határtalan férfiének lemezbemutatója mellett közös koncertet adtunk a svájci világzenésszel, zeneszerzővel, Alexandre Cellierrel, aki tavaly nyáron Szécsiszigeten a Folk Fesztiválon is fellépett.

Ákos hozzátette, hogy jó volt látni, hogy a kint élő magyarok mellett a helyiek is érdeklődtek a lemezbemutató, illetve a magyar népdalkincs iránt.

- Jó fogadtatása volt a koncertnek mindkét helyen, úgy érzem sikerült megmutatnunk, hogy mennyire sokszínű a magyar kultúra és a zene - emelte ki. - Több helyen megerősítették a lemez és a koncertek kapcsán, hogy nagyon jó és élvezetes, hogy sok tájegység zenei kincsét vonultatjuk fel, ezzel reprezentatív képet adunk a Kárpát-medence dallamairól.

A fiatal népdalénekes már készíti a Határtalan férfiének második lemezét, ennek anyaga már kezd összeállni, várhatóan az év második felében megjelenik és bízik benne, hogy minél több helyen meg tudják mutatni ezt a színes repertoárt.