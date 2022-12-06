December 6, Kedd

Miklós névnap

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Műsor

20 perce

Ezeket a filmeket nézheted a zalai mozikban kedden

ZH

Zalaegerszeg

Cinema City: 18.15 Csizmás kandúr – Az utolsó kívánság (amerikai animációs kalandfilm); 20.15 Larry (magyar dráma); 17.40, 20.00 Vérapó (amerikai horror); 16.00, 16.10 Fura világ (amerikai animációs kalandfilm); 16.00, 20.20 A menü (amerikai thriller); 16.30, 19.40 Fekete Párduc 2. (amerikai fantasy kalandfilm); 16.00 A tölgy – Az erdő szíve (francia természetfilm)

Nagykanizsa

Cinema: 15.15, 20.00 Vérapó (amerikai horror); 16.30 Fura világ (amerikai animációs kalandfilm); 17.00 Beugró a paradicsomba (amerikai romantikus vígjáték); 17.30 Csizmás Kandúr – Az utolsó kívánság (amerikai animációs kalandfilm); 18.30 A menü (amerikai thriller); 19.30 Fekete Párduc 2. (amerikai fantasy kalandfilm

 

Címkék#mozi#moziműsor
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