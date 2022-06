Kiss Norbert, a Kerka Táncegyüttes vezetője az eseményről elmondta, hogy a Csoóri Sándor Program öt éve biztosít támogatást népművészeknek, táncegyütteseknek, így a Kerka Táncegyüttesnek is, s ezzel hozzájárul a folklór szereplői­nek fejlődéséhez. A fesztivál a Kárpát-medence harminc helyszínén, Csíkszeredától Körmendig egy időben, azonos programpontokkal valósul meg, összesen közel 20 ezer táncos, zenész és kézműves részvételével.

A népművészeti fesztivál célja, hogy a nagy nyilvánosság előtt megmutassa az öt évvel ezelőtt elindított Csoóri Sándor Program eredményeit, a népművészeti mozgalom kiemelkedően magas színvonalát, résztvevőinek sokaságát.

– A néptáncosokkal nagyon szép programmal készülünk erre az alkalomra – magyarázta Kiss Norbert. – A tervezett központi programnak megfelelően szombaton 10 órakor ökumenikus istentisztelet lesz a Szent Mihály-templomban, amit közös zalai össztánc követ a templom előtt a részt vevő csoportokkal, bekapcsolódó vendégekkel, majd zenés, táncos felvonulás kezdődik a művelődési központnál, megmutatjuk népviseletünket, zenénket. A fesztivál megnyitója 12 órakor lesz, ezután kalotaszegi össztáncot mutatunk be, lesz közös éneklés és zenélés. Délután az együttesek bemutatják programjukat és részt vesznek a közös, rögtönzött, szabad táncokban, 17 órától pedig néptáncosok gálaműsorára várjuk az érdeklődőket.

A programban szerepel még zenés-táncos interaktív műsor, bábelőadás és hangszersimogató is a nap folyamán.

A fesztiválon a zalai kézművesek is bemutatkoznak. Erről Devecz Zsuzsi, a Zala Megyei Népművészeti Egyesület titkára beszélt.

– 2018 óta a tárgyalkotó népművészettel foglalkozó egyesületek is részesülnek a Csoóri Sándor Program nyújtotta pályázati lehetőségekből. A támogatásokból kézművesműhelyeket tudunk kialakítani és bevonjuk, neveljük az ifjúságot – említette. – A népművészeti fesztiválon szeretnénk bemutatni a fonó és gyapjúfeldolgozó népművészeink által életre hívott programunkat, mellyel országos díjakat is nyertünk. A közönség megismerkedhet a gyapjúfeldolgozással, a fonási technikákkal, a növényi festéssel. Bemutatjuk a zalai hímzésmotívumokat, és hímző- és szövőfoglalkozást is tartunk.