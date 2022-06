A kötetbemutatóra szép számmal megjelentek az érdeklődők, majd kíváncsian hallgatták a nyugalmazott pedagógus, író előadását. A szerzővel a könyvtár igazgatóhelyettese, Kocsondiné Eisenkorb Györgyi beszélgetett.

Elsősorban megtudhattuk, hogy ez immár a tizedik kötete a szerzőnek. Ezt megelőzte 9 önálló kötet, 45 gyűjteményes kötetben megjelent írás, 12 folyóiratírás és 8 újságban történő publikáció. Emellett több mint ezer kiadatlan írása van. Ráadásul ez a tízes szám végigkíséri Kardos Gy. József pályafutását. Tíz társaság, egyesület – köztük irodalmi is – tagja, tíz irodalmi díj, többek között Pro Cultura Hévíz, Csokonai-díj, tíz önállóan megjelent kötet van a háta mögött, melyből 8 kötetnek a Fejér György Városi Könyvtárban volt az ősbemutatója.

Az aktuálisan bemutatott, Magány, vágy, pillanat című kötete amellett, hogy tiszteleg a néptanítók, pedagógusok előtt, történelmi, társadalmi regény és lélekrajz, fejlődésregény, sőt szerelmes történet is egyben. A történetet pedig az teszi kerek egésszé, hogy a szerző maga is pedagógus volt, sőt, a felmenői között is többen e pályán mozogtak. Ennek köszönhetően némi életrajzi vonás is fellelhető a sorok között.

Kiderült, hogy a főszereplő, Kovács Ferenc néptanító életén keresztül lenyomatot kapunk a 20. századról, így az első világháborútól az ’56-os forradalomig részesei lehetünk a történelemnek. Lényeges kiemelni, hogy mindegyik esemény fordulópontot jelent a főszereplő életében.

A cselekményben fontos szerepet kap a pszichológia, a filozófia és a politika is. Így egy színes, átfogó képet kapunk az adott korról, a szereplők lelkéről. A mű különlegessége, hogy nem irodalmi nyelven íródott, hanem megeleveníti a népnyelvet. A szereplők ennek megfelelően, kor- és tájhűen szólalnak meg.

Az izgalmas bemutató után a szerző örömmel dedikálta és ajándékozta legfrissebb könyvét a közönségnek.