Erről Gryllus Dániel, a Kaláka vezetője és Marosi Veronika, a fesztivál sajtófőnöke tájékoztatta lapunkat. Előbbi kiemelte: a Fatemplom fesztivál ötlete úgy született meg, hogy a Kaláka fesztivál előtt bezárultak a diósgyőri vár kapui, s az idén Kossuth-díjjal kitüntetett színész, Rátóti Zoltán – aki a zalai település polgármestere volt – felajánlotta új helyszínként számukra Magyarföldet.

– A Kaláka fesztivált annak méretei miatt nem tudtuk Magyarföldre áttenni, de megragadott bennünket az őrségi táj szépsége, a fatemplom varázslatossága, ezért úgy döntöttünk, hogy egy új rendezvényt hozunk létre ott – mondta Gryllus Dániel. – A Fatemplom fesztivál egy csendesebb, kicsit elmélyültebb, mint általában a zenei fesztiválok, de minden irányba nyitott és befogadó. Ezért a népzenének és a komolyzenének egyaránt van helye ott.

– A zenei programok mellett két kiállítás is lesz a fesztiválon, a templomban Korzenszky Richárd emeritus tihanyi perjel fotóit mutatjuk be, a pajtában pedig Szakrális terek címmel egy olyan tárlat nyílik, amit a Magyar Művészeti Akadémiától veszünk kölcsön – folytatta Marosi Veronika, majd részletesen is szólt a fesztivál fellépőiről. A pénteki program 15 órakor a Romungro fellépésével kezdődik, majd a Takáts Eszter Duó következik. 19 órakor a Kaláka és a Zala Szimfonikus Zenekar mutatja be közös programját. 20.30 órakor kezdi nagykoncertjét a Csík zenekar, zárásként pedig Bartók és a parasztzene címmel a népdalénekes Bognár Szilvia és a népi fúvós hangszereken játszó Szokolay Dongó Balázs mutatja be közös műsorát.

Szombaton már délután fél négykor elkezdődnek a zenés programok, az első fellépő az a Neil Young Sétány nevű formáció lesz, amely a hatvanas-hetvenes évek legendás hírű zenekara, a Woodstock fesztiválon is közreműködő Crosby, Stills, Nash & Young dalait játssza magyar szövegekkel, s amely Rátóti Zoltánt is a soraiban tudja. Őket Petruska András követi, majd a Kaláka, illetve Bolyki Balázs és a B4 ad koncertet. A szombati program egyik különlegessége a népzenész Halmos Béla tiszteletére adott koncert lesz, az Aranyosra festem címet kapott összeállításban mások mellett Pál István Szalonna és bandája, Jantyik Zsolt és Csaba, illetve a PG Csoport tagjai, Halmos Béla egykori zenésztársai, barátai és néptáncosok működnek közre. Zárásként a Pannonia Allstars Ska Orchestra lép még fel.

A vasárnapi programot a hagyományos ökumenikus istentisztelet adja, ennek szolgálattevői Korzenszky Richárd, Fekete Károly református püspök és Laborczi Géza evangélikus lelkész lesznek. Az istentiszteleten a fesztivál zenei fellépői közül többen is közreműködnek, majd zárásként Hit és művészet címmel fórumbeszélgetést is tartanak.