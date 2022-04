Az egykori ezüstpénzekből, ezüstedényből és karperecből, illetve nagybronzokból álló leletegyüttes Szentkirályi István birtokán került elő földmunkák közben. A történeti ritkaságokat most láthatja először a közönség.



A 350 darabos, szenzációs kollekcióból a Nemzeti Múzeum néhány tárgyat kivett saját gyűjteménye számára, így a keszthelyi intézmény jelenleg 314-et őriz a Zalaapátiban száz éve előkerült kincsekből, amelyek jó része most a településen látható egy héten át – főként fiatalok számára tartott múzeumpedagógiai foglalkozások keretében.



Németh Péter, a Balatoni Múzeum igazgatója arra hívta fel a figyelmet a községben tartott sajtótájékoztatón: ennyi érem még sosem került ki az intézményből – de a jövőben több hasonló „kirándulást” terveznek.



– A Balatoni Múzeum számára nagyon fontos, hogy kitárulkozzon és kilépjen a polgárok közé, hiszen azok, akik itt ezeket az érméket megnézik, nagy valószínűséggel nem jönnek be hozzánk, sajnos ez a tapasztalatunk – fogalmazott az intézmény első embere. – Így további terveink is vannak, hogy más gyűjteményi részekkel több településre ellátogatunk.



Klinger László, a múzeum igazgatóhelyettese kiemelte, nem gyakori, hogy ilyen zárt leletegyüttes ennyire jó összetétellel kerül elő.



– Az egyik legfontosabb hozadéka, hogy az első érmék nagyon jól datálják a római éremforgalom megindulását itt, Pannóniában – emelte ki a régész. – A záróérmék 154-155-ös keltezéssel pedig valószínűleg egy olyan barbár betörésre utalnak, amelyről nem maradt fenn írásos dokumentum, így felbecsülhetetlen a történeti értéke ennek az érem­együttesnek.



A nagybronzok májusban a hónap műtárgyaként is láthatók lesznek a Balatoni Múzeumban, de előtte, ezen a héten a zalaapátiak ismerkedhetnek a kincsekkel.



– Nagy öröm számunkra, ha olyan leletek kerülnek elő, amelyekhez a településnek, a térségnek köze van – emelte ki Vincze Tibor polgármester. – És itt most a nagyon régmúltról beszélünk: több mint két­ezer évvel ezelőtt is éltek itt emberek, tehát ez egy kiváló hely. Ez a tárlat ezt igazolja.

A községházán – bejelentkezéssel – bárki megnézheti a kincseket, szombaton 17 órától pedig nyilvánosan is bemutatják a leletegyüttest, vetítéssel egybekötött előadáson.