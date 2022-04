A helyszínválasztás – a lendvai Városi Színház- és Hangversenyterem – sem volt véletlen, a festő nevét viselő album kiadója ugyanis a lendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet volt, a kötet megjelentetésének költségeihez pedig Zalaegerszeg városa mellett a muravidéki magyarság központi településének önkormányzata is hozzájárult. Ez az összefogás egyebek mellett azt szimbolizálta, hogy az erdélyi származású Nemes László mindkét városban, de azok vonzáskörzetében is otthon érzi magát, megtalálta számítását, munkásságát, véleményét pedig tiszteletben tartják és megbecsülik. A könyvbemutatón ezt a felszólalók, Nemes Lászlót méltatók – köztük Gecse Péter zalaegerszegi alpolgármester és Magyar János lendvai polgármester – is kiemelték, a képzőművész tevékenységét illetően többször is elhangzott a kapocs vagy híd kifejezés, ami nemcsak a városok közötti együttműködésben, de a kultúrák közötti kapcsolat formálásában betöltött szerepére is utalt. A felszólalók azt is megemlítették, hogy Nemes László a magával hozott polgári értéket és székely konokságot is kiközvetítette a többnemzetiségű, multikulturális muravidéki közegnek.

Soós Mihály, a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet igazgatója felidézte, hogy Nemes László immár harminc éve tevékenykedik a Muravidéken, azóta foglalkozik az itteni fiatal és idősebb tehetségekkel. Szerepet vállalt a lendvai Galéria és Múzeum programjaiban, s a nevéhez köthető a rendkívül sikeres Bánffy Galéria képzőművészeti kiállítás-sorozatának elindítása is, amelynek hosszú éveken át mentora volt.

Magát a művészeti albumot a zalaegerszegi Seres Péter és a lendvai Kepe Kocon Lili közösen szerkesztette. Előbbi fotósként a festmények reprodukciójáért is felelt, utóbbi pedig – mint a kiadó munkatársa – a kötet szövegét is gondozta. A könyvbemutatóhoz kamarakiállítás társult, mely május 3-ig tekinthető meg a Városi Színház- és Hangversenyterem előcsarnokában.