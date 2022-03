Az ifjúsági sorozatot évekkel ezelőtt indította útjára a szimfonikus zenekar. A Városi Hangverseny- és Kiállítóterembe rendkívüli énekórák keretében látogathattak el általános és középiskolai osztályok, s a felkért előadók (szólisták, kamaracsoportok, zenekarok) műsora mellett információkat kaptak a zenei korszakokról, a szerzőkről, a darabokról. A koronavírus-járvány azonban a komolyzene világában is nagy károkat okozott. Hangversenyek sora maradt el, s az ifjúság zenei nevelésének erről a hatékony eszközéről, a diákoknak tartott koncertekről is le kellett mondani. A szervezés azonban már újraindult, tavasztól újra várják a gyerekeket a hangversenyterembe.

Március végén indítjuk újra a programot, húsz előadást tervezünk – mondta Tóth László. – Az első sorozat március 26-tól 28-ig tart, a délelőtti koncerteken, összesen hét előadáson a Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar játszik versenyműveket Vivaldi, Bach, Haydn és Beetho­ven tollából. Április 4-én két előadást tartunk, és nem túlzás, világsztárok érkeznek hozzánk: Nagy János Erkel-díjas zeneszerző, jazz-zongorista és zenekara, valamint Bogányi Gergely Kossuth-díjas zongoraművész, aki Debussy-műveket ad elő. Mindketten játszottak már nálunk, és annak köszönhető, hogy ismét eljönnek, hogy rendkívül megnyerte tetszésüket a hangversenyterembe vásárolt új Yamaha versenyzongora.

Tóth László: Folytatódik a Zenéről pár percben sorozat isForrás: Katona Tibor / Zalai Hírlap

Április 6-án és 7-én a kétszeres Kossuth-díjas és Prima Primissima díjas Kaláka együttes tart hat előadást. Az 1969-ben alakult együttes megzenésített versekkel érkezik. Repertoárja nagyon széles, eddig 30 lemezt jelentetett meg régi és mai, magyar és más nemzetiségű költők verseiből, s nem kevesebb mint 1300 költeményt dolgozott fel.

Május elején Prokofjev Péter és a farkas című meséjét adja elő a Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar megújítva, Medgyesi Anna bábjátékával, és új díszletekkel, amelyeket Szegedi Katalin mesekönyv-illusztrátor készített. Így az elő­adás nemcsak zenei, hanem képzőművészeti élményt is jelent. A darabban Péter és barátai – a kacsa, a kismadár és a macska – izgalmas és tanulságos kalandokat élnek át, mire sikerül túljárniuk a gonoszt megtestesítő farkas eszén. A mese szereplőit egy-egy hangszer személyesíti meg: a kismadár témája fuvolán szól, a kacsáé oboán, a macskáé klarinéton, a farkasé kürtön. A mű eleve azzal a szándékkal készült, hogy megismertesse a gyerekekkel a különféle hangszereket. A darabot Bartal Kiss Rita, a Griff Bábszínház művészeti vezetője rendezi.

Rendkívül fontosnak tartjuk ezt a sorozatot, azért is, mert soha nem látott válságot él át a komolyzene ­ a világjárvány miatt ­– mutatott rá Tóth László. – Míg a járvány előtt be sem lehetett férni egy-egy budapesti, nagyon színvonalas hangversenyre, mert pár nap alatt elkapkodták a jegyeket, most félházzal, háromnegyed házzal zajlanak ezek az események. Zalaegerszegen pedig le is kellett mondani koncerteket az utóbbi időben. A komolyzenei hangversenyek hallgatóságának nagy része az idősebb korosztályból kerül ki, természetesen érthető, hogy ők nehezebben mozdulnak ki a járvány miatti veszélyeztetettség okán, de nemcsak ezért fontos a fiatalok felé fordulni, hanem örök feladat értéket közvetíteni számukra. Legjobban élő koncertekkel lehet közel vinni őket a komolyzenéhez. Ez hosszú távú befektetés: nem várhatjuk, hogy egy olyan diákból hangverseny-látogató legyen, aki egyszer eljött az osztállyal egy koncertre, de addig nem hallgatott vagy tanult komolyzenét. Felnőttként is emlékezni fog azonban, hogy járt egy jó hangversenyen, és kedvet kaphat újra ehhez az élményhez. A koncerttermek közönségének fogyása egyébként nem csak a járvánnyal függ össze, már előbb megkezdődött. Közrejátszhat ebben az is, hogy a heti egy énekóra nagyon kevés ahhoz, hogy a gyerekekből értő, a zeneművészet iránt fogékony közönséget neveljenek a zenepedagógusok. Beszámolhatok ugyanakkor egy új és örömteli tendenciáról is: a szabadtéri koncertek látogatottsága növekszik. A zalaegerszegi térzenekoncertekre nagyon sokan kíváncsiak voltak, és hatalmas sikert aratott a szimfonikus zenekar tavaly nyári filmzenei koncertje is, amit idén nyáron megismétlünk, új helyszínen, a Dísz téren.

A komolyzenét az interneten is népszerűsíti a Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar. A járvány időszakában kezdték el a Zenéről pár percben kisfilmsorozatot készíteni. Eddig kilenc rész jelent meg, s hamarosan újabb ötöt tesznek közzé. Jazz és komolyzene is lesz a programban, s a filmekben beszélgetés is látható a zenészekkel a művekről. A sorozat elérhető a YouTube-on és a Városi Hangverseny- és Kiállítóterem Facebook-oldalán is, ezenkívül eljuttatják az iskolákba, hiszen énekórák segédanyagaként is használható.