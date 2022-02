Ahogy a közönség megszokhatta, a zalaegerszegi fotóriporterek mellett a 2021-es Zalaegerszegi Sajtófotó-pályázat válogatott fényképei is láthatók lesznek a Kossuth utca üzleteiben, a Polgármesteri Hivataltól indulva egészen a Lottó Áruházig.



Újdonság, hogy a zsűri három díja mellett az ifjúsági kategóriában is hirdetnek győztest, s mindkét területen – a felnőtt és az ifjúsági kategóriában – a sajtófotósok is osztanak majd egy-egy díjat. A négytagú ítészcsapat – Benkő Sándor, Ohr Tibor, Varga György és Karner László – több mint háromszáz fotó közül kereste a legjobbakat. Ahogy korábban Seres Péter ötletgazdával készített interjúnkban olvashatták, idén érkezett a legtöbb nevezés kiírásukra. A kulturális sétát ezúttal is kiadvánnyal segítik, sőt személyes tárlatvezetéseken a három fotóssal, Pezzetta Umbertóval, Katona Tiborral és Seres Péterrel is találkozhatnak. A február 27-ig látogatható tárlatot a Polgármesteri Hivatal előtti téren Karner László festőművész ajánlja az érdeklődők figyelmébe, a jelenlévőket Bali Zoltán alpolgármester köszönti.