A HolddalaNap által képviselt műfajt ma világzenének nevezik, de ez az előadás elsősorban a magyar népmesékből és népzenéből építkezett, persze a saját dalbetétek, versfeldolgozások mellett, amiket viszont sokféle kultúra muzsikája ihletett.

– A mai világzenében mindannyiunknak az álmaiból előbukkanó képek, hangok és ritmusok szövődhetnek össze – fogalmazott lapunknak Gulyás Anna zenekarvezető, énekes –, és ezek jó esetben visszhangot adnak az emberek érzéseinek, hiszen a zene legfőbb szerepe talán az, hogy elmuzsikálja az elmondhatatlant.

Ebben segítenek a képzett muzsikusok, esetünkben: Szlama László, a Zeneakadémia koboz-citera tanára, Draskóczy Lídia többszörös Táncház-díjas hegedűs, Tar Gergely, aki különböző kultúrák nagyszerű ritmikai ismerője, Gulyás Anna pedig kislány korában több országban is élt, így a saját dalaiban megjelennek például a perui és az afrikai kultúrák hangjai a magyar népzene mellett.

A HolddalaNap a karantén idején online esteket szervezett, és amikor lehetett, együtt muzsikáltak a tagok, amikor pedig nem, akkor mindenki a távolból, saját otthonából játszott.

– Igyekeztünk olyan vigasztaló, gyógyító, a közösséget, szívet-lelket erősítő tematikus esteket szervezni, amelyek talán segítettek feldolgozni ennek az időszaknak a témáit, problémáit – mondta el Gulyás Anna a gyenesdiási koncert után. – Ezzel először is saját magunknak segítettünk. Remélem s visszahallottam, hogy másoknak is fontosak voltak az online adások. Most pedig arra készülünk, hogy április 10-én Budapesten, a Zugligeti Közösségi Központban bemutatjuk a Csendből szőtt hangszőnyeg című koncertünket.

Itt a két év alatt született dalokkal állnak közönség elé, amelyek arról tanúskodnak, hogyan lehet a nehéz helyzetben is megtalálni a belső, illetve az éghez kapcsolódó erőforrásainkat.