– Éppen azon a környéken jártunk, amikor Péter felhívott, hogy valamikor látogassuk meg őket, így benéztünk hozzájuk – folytatta a történetmesélést a hegedűművész. – Lenyűgözött bennünket, amit ott láttunk. Gyönyörű nagy terület, egy nem kevésbé tetszetős vályogházzal, ami négy hónap alatt elkészíthető. A birtoknak a tulajdonosok távollétében egy fantasztikusan barátságos és segítőkész helyi lakos viseli gondját. Mi is hasonlóban gondolkodtunk, ezért gyakorlatilag meg is állapodtunk abban, hogy az Őrségben veszünk meg egy felkínált telket. Ez szombat este volt, s egyetlen hely maradt már csak a környéken, amit még nem néztünk meg, valami furcsa nevű kis zalai faluban, ahova vasárnapra beszéltünk meg egy találkozót. Ahogy megérkeztünk, rögtön tudtam, hogy Lendvajakabfa lesz az, amit oly’ régóta kerestünk. Kiszálltam az autóból, és azonnal lenyűgözött az a csend és nyugalom, ami itt fogadott. Őriszentpéter a maga piacával és rendezvényeivel egy nyüzsgő turistaközpont Lendvajakabfához képest. Nekünk viszont nyugalomra és csendre van szükségünk. A második, ami megfogott, az a természeti környezet volt. A telekhez tartozó rét Natura 2000 besorolású terület, ide tehát nem épül sem repülőtér, sem bevásárlóközpont, sem lakópark. Csordogál rajta egy kis patak, aminek köszönhetően itt akkor is virágzik minden, amikor az ország többi része a szárazságtól szenved. S akkor az emberek pozitív energiáját nem is említettem. Papíron körülbelül negyven lakosú a falu, de valójában 18-20 fő él itt, s mindenki rendkívül barátságos és segítőkész. Megtaláltuk azt, amiről álmodtunk.