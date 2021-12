– Néha nagyon. Krakkóban olyan művészekkel, kultúrakedvelő emberekkel találkoztam, akár már egy kávézóban is, akik értették azokat a kifejezéseket, amiket én is használok. Tisztában vannak a kortárs vonulatokkal, a világban végbemenő folyamatokkal, egyáltalán a minőségi kultúra fontosságával. Ezt nem mindig tapasztalom itthon, ahol ezeket néha az alapoktól kell magyarázni. A köztéri alkotásokhoz fűződő viszonyuk is teljesen más. Tudnak mit kezdeni az előző rendszerek örökségével, és bátrabban néznek szembe a múlttal. Más a közeg. Ott van folytonosság a művészeti életben, míg az mindent elmond, hogy a legfiatalabb itthon élő és folyamatosan alkotó képzőművész elmúlt 40 éves. Zalaegerszegen tehát hiányzik egy generáció, mert nincs helyben maradó utánpótlás, akik a frissességet, a pezsgést, a lendületet hozhatnák a képzőművészeti életbe. A mostani nemzedék már jobban kikacsint a nagyvilágra, mobilisabb, máshol látja a boldogulást, önmagát menedzseli. Ugyanakkor ne feledjük, egyre több a fiatal gazdag vállalkozó Magyarországon, és megjelent egy új, potenciális gyűjtőgeneráció is, akik közül néhányan hajlandók a kultúrára is áldozni. A lengyel út leginkább azt mutatta meg, hogy nagyon izgalmas folyamatok zajlanak a képzőművészet világában, és nagyon fontos a nyitottság, a bátorság és a kvalitás, hogy mennyire meghatároz a közeg és elengedhetetlen az interakció, az igazságok pedig mindig ott rejlenek a műalkotásokban.