Talán a legnyugodtabb és a leginkább természetközeli városrész a lentihegyi, ahol többen életvitelszerűen élnek, míg mások szőlőbirtokot is gondoznak. A Lentihegyi Vidékőrző és Kulturális Egyesület névre keresztelt civil szervezetet néhány helyben élő alapította meg. Az egyesület elnöke dr. Tófeji Edina lett, ő beszélt a megalakulásról és a célokról.

- A helyi közösségi életnek egyik színtere a Lentihegyi Beugró nevű kávézó, mely egy találkozási pontja a hegyen élőknek - mondta el. - Itt jöttünk össze többen több alkalommal is. Először egy csoportot alakítottunk a közösségi oldalon, hogy összehozzuk a több száz lentihegyi lakost, aztán szerveztünk ismerkedő találkozót, ahol felmerültek problémák, hogy miken kellene javítani, például a közvilágításon, de elkelne a sebességkorlátozás is. Összegyűjtöttünk mintegy 15 pontot, ezekről egyeztettem a városvezetéssel, amely partnernek bizonyult az együttműködésben. Ezután átbeszéltük közösen az egyeztetés eredményét és egyetértettünk, hogy nekünk, lentihegyieknek is tenni kell a lakókörnyezetünk építéséért. Majd jött az ötlet, hogy alakítsunk egyesületet, hogy a megkezdett munkát szervezett keretek között folytassuk és így pályázni is tudnánk. Többen élnek itt, akik tevékenységükkel, tudásukkal hozzá tudnak tenni a közösség életéhez, tudjuk egymást segíteni. Célunk a közösségi élet színtereként működő városrész értékeinek, történetének felkutatása, a hagyományok megőrzése és mindezek bemutatása - tette hozzá. - Továbbá az épített környezet megóvása, a környezet védelme, a kulturált szórakoztatás megszervezése, a lokálpatriotizmus erősítése. Terveink szerint különféle programokat, akár előadásokat, túrákat, kirándulásokat szervezünk. A tagságon kívül másokat is várunk, szeretnénk a városban élőket felhozni a hegyre.

Márciusban kirándulással egybekötött hulladékgyűjtést szerveztek, júliusra pedig már tervezik a búcsúi programot.