Az intézmény olyan magánokiratokat – korabeli fotókat, hivatalos dokumentumokat, szerződéseket, vagy akár leveleket is – vár a helyi vagy helyi kötődésű lakosoktól, amelynek történeti értékük van. A dokumentációk felajánlása mellett lehetőséget kínálnak arra is, hogy azokat tulajdonosaik megtartsák, ám a helytörténeti kutatások érdekében digitális másolatokat készítenének róluk. A gyűjtőnapon 17 órától dr. Paksy Zoltán főlevéltáros, a Magyar Nemzeti Levéltár Zala Vármegyei Levéltárának munkatársa tart előadást, továbbá a településsel kapcsolatos eredeti levéltári iratokba is betekinthetnek az érdeklődők.