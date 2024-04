Másodszorra rendezték meg az Egerszegi Palántafesztivált a Göcseji Tudásközpontban

Kizöldült a zalaegerszegi piac a II. Egerszegi Palántafesztivál eseményére, amit nagy érdeklődés mellett rendezett meg szombaton a Göcseji Tudásközpont - Zalaegerszegi Helyi Termék Piac, valamint a Göcseji Kézműves Egyesület Zalaegerszeg önkormányzatával karöltve. A megjelenteket Vigh László országgyűlési képviselő, Balaicz Zoltán polgármester és Böjte Sándor Zsolt önkormányzati képviselő köszöntötte. Április szeszélyes időjárású, de a nappal, a széllel és az esővel segíti a palánták növekedését, fogalmazott Sümeginé Horváth Anita, a Göcseji Tudásközpont igazgatója. Mint mondta, az intézmény két éve nyitotta meg kapuit, így ez az esemény egyben a születésnapja is. A jeles napra Míves piac című újsággal is készültek, amely bemutatja rendezvényeiket, a kézművesek és termelők termékeit. A II. Egerszegi Palántafesztiválról felvétel készül majd a Göcseji Tudásközpont YouTube csatornájára, amelyen a nap eseményei mellett többek között a keszthelyi Georgikon Campus agrárképzéseiről szóló előadás is megtekinthető lesz.