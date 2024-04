Tavasznyitó élményautózás a Kanizsa Aréna parkolójában

A Cars Fanatik Klub Nagykanizsán a Kanizsa Aréna parkolójában rendezte meg hétvégén a Tavasznyitó élményautózást és autóstalálkozót. Az eseményre szinte az egész országból, de még a határon túlról is érkeztek autósok. A tűzpiros Ferrari, a szürke Lamborghini, több Lada és Skoda, de még felújított Trabant is sok érdeklődőt vonzott. Sokan érkeztek BMW, Alfa Romeo, Volkswagen típusokkal, melyek közül több látványos optikai felújításon esett át. Még ennél is több látogatót vonzott a drift taxizás, hiszen itt bárki beülhetett az aktív raliversenyzők mellé, akik egy lezárt pályán csúsztatták az autók hátulját a kanyarokban. Minden autóimádó megtalálhatta a számítását, a látogatók és a kiállítók egyaránt, mondta Birkás Nikolett, a Cars Fanatik Klub elnöke. Hozzátette: aki szereti megmutatni a verdáját az jó helyre jött, hiszen sok ismerőssel, márkatárssal találkozhatott és a tapasztalatcserére is lehetősége nyílt.