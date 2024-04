Az április nyárias időjárásnál nem is kívánhatott volna jobbat a szervező Cars Fanatik Klub, így olyan tulajdonosok is kigurultak a garázsból, akik az esőtől és a széltől is óvják az autóikat. A tűzpiros Ferrari, a szürke Lamborghini és a citromsárga Dodge Charger mellett a jó néhány Lada, Skoda, de még felújított Trabant is sok érdeklődőt vonzott. Sokan érkeztek BMW, Alfa Romeo, Volkswagen típusokkal, melyek közül több látványos optikai felújításon esett át. Viszont még ennél is több látogatót vonzott a drift taxizás, hiszen itt bárki beülhetett az aktív raliversenyzők mellé, akik egy lezárt pályán csúsztatták az autók hátulját a kanyarokban.

- Csikorgott a BMW kereke, de a srácok nagyon jól uralták a kocsit, egy pillanatig nem féltem - mondta egy kanizsai hölgy. - Kívülről talán kicsit rémisztőbb, mint belülről a navigátori székből, de imádom a sebességet. Az ilyen erős szívdobogtató és csontrezegtető jól megépített autókat is bírom, ahogy recsegve-ropogva veszik a kanyarokat, a kigyorsításkor szinte felniig ég gumi. Ez az élmény csak zárt pályára való, a közlekedésben a szabályok betartásával kell vezetni.

Ezt tartotta szem előtt Birkás Nikolett, a Cars Fanatik Klub elnöke is, amikor megszervezte a találkozót. Szerinte minden autóimádó megtalálhatta a számítását, a látogatók és a kiállítók egyaránt. Elmondta: aki szereti megmutatni a verdáját az jó helyre jött, hiszen sok ismerőssel, márkatárssal találkozhatott és a tapasztalatcserére is lehetősége nyílt. A nézelődők olyan kocsikat láthattak, amiket a hétköznapi közlekedésben biztosan nem, vagyis számukra szintén élményt jelentett.

Az autók között sétálva több érdekességet is felfedezhettek a látogatók. A tavalyi sikere (https://www.zaol.hu/helyi-eletstilus/2023/03/tavaszi-autostalalkozo-az-arena-korul) után ismét eljött az a csurgói fiatalember, aki Simson schwalbe motor mögé mozgó grillsütőt épített. Most pedig a hévízi Bokor László hívta fel magára a figyelmet egy speciális driftbike járgányával. A háromkerekű, motorral hajtott szerkezet hátsó kerekei nem tapadnak, így driftelésre kiválóan alkalmasak és óriási élményt jelent, de kizárólag zárt pályán lehet használni.