Adománnyal örvendeztették meg a pózvai szociális intézmény lakóit Zalaegerszegen

Színes papírokból, festékekből, ceruzákból és zsírkrétákból, valamint két masszázsfotelből állt az az adomány, amit a napokban adtak át Zalaegerszegen a pózvai Gondoskodás Integrált Szociális Intézmény lakói számára. A rajzeszközök fedezetét a Zala Vármegyei Kormányhivatal, illetve a Zalaegerszegi Járási Hivatal munkatársai biztosították. A közösségek feladata a rászorulók, az elesettek támogatása, amelyben a magyar állam a szociális intézmények fenntartásával vesz részt, hangsúlyozta köszöntőjében dr. Sifter Rózsa. Zala vármegye főispánja elmondta, hogy a kormányhivatal és a járási hivatal köztisztviselői az adventi időszakban gyűjtöttek pénzt, hogy segítsék a dolgozók munkáját, illetve a megvásárolt rajzeszközökkel hasznos elfoglaltságot nyújtsanak az intézmény lakóinak. A Gondoskodás Integrált Szociális Intézmény öt telephelyén, Zalaegerszegen a Nefelejcs, a Levendula, a Búzavirág, a Margaréta és a Napraforgó idősek otthonában, valamint a búcsúszentlászlói Harmónia Szolgáltató Központban összesen 465 főt látnak el, időseket, pszichiátriai betegeket és fogyatékkal élőket, ismertette Keszei Erika, a pózvai intézmény vezetője.

A Szent László utcai óvoda udvarát a közösség tette rendbe

Többféle évelő virágot és bokrot ültettek, cserjéket és sövényeket metszettek a Zalaegerszegi Belvárosi II. sz. Óvoda Szent László Utcai Telephelyén a közelmúltban. A virágosítási akciót a szülők kezdeményezték, amelyben az óvoda szülői szervezete, óvodapedagógusai, a Városgazdálkodási Kft. dolgozói és az Alsójánkahegyi Kulturális Egyesület tagjai vettek részt, ismertette Galbavy Zoltán. A térség önkormányzati képviselője hozzátette, ez is azt mutatja, hogy Alsójánkahegyen erős a közösségi összefogás. Az itt lakókkal együtt arra törekednek, hogy folyamatosan szépítsék, fejlesszék a városrészt. Biró Veronika, a Zalaegerszegi Belvárosi II. sz. Óvoda intézményvezetője elmondta, a szülők közül többen tagjai a kulturális egyesületnek. A kezdeményezés tőlük indult, hogy még szebbé és virágosabbá tegyék az óvoda környezetét. A Szent László utcai egycsoportos óvoda udvarának és utcafrontjának rendbetételébe a környéken lakók is szívesen beszálltak.

Tartós élelmiszereket kaptak a rászorulók Nagykanizsán

Az Anosztru Országos Egyesület és a Nagykanizsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat pénteken közel 100 szociálisan rászoruló családnak adott át tartós élelmiszerekből álló csomagot a Bogdán János Közösségi Házban. A nemzetiségi önkormányzat elnöke, Teleki László elmondta: a Baptista Szeretetszolgálat 1,4 tonna élelmiszert juttatott el Nagykanizsára, ebből Murakeresztúr és Galambok rászorulói is kaptak csomagokat. Ezen kívül a Béres Alapítványtól C-vitamint kaptak, melyből az idősek és a gyermekeket nevelők is részesültek.

A keszthelyi Asbóth-iskola diákjai idén is remekelnek

Folytatja sikersorozatát a keszthelyi Asbóth-iskola, amelynek diákjai közül ketten is kijutottak a szeptemberi világbajnokságra. A franciaországi vb-n az intézmény két diákja képviselheti Magyarországot: Hegyi Eszter szépségápoló és Losonczi Péter villanyszerelő versenyez majd a világ legjobbjaival, adott tájékoztatást Csótár András, a ZSZC Asbóth-iskolájának igazgatója, hozzátéve: addig is rengeteget készülnek, hogy minél jobb eredményt érjenek el. Az intézmény a hazai megmérettetéseken is rendre sikerrel szerepel. Idén két új szakmában szereztek jogot a diákok, hogy részt vegyenek a Szakma Sztár Fesztivál budapesti országos döntőjében, amelyet április 24-26. között rendeznek a Hungexpón. Ujláb Boldizsár és Vajda Péter a karosszérialakatos, Pálfi Dániel pedig az asztalos tanulók között teheti próbára tudását, felkészültségét. Őket Szabó János, Gombos József, Hullman Gábor és Horváth László segíti.