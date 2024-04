A kórház igazgatósági tárgyalótermében a tanulókat dr. Marada Györgyi orvosigazgató köszöntötte. Kiemelte: szerinte a fiatalok még úgymond a kulisszák mögött még nem találkozhattak orvosokkal, és nővérekkel.

A Rehabiltációs osztály munkájába, a páciensek gyógyulásába is betekintést nyerhettek a diákok

Fotó: Benedek Bálint

- Célunk és küldetésünk, hogy megmutassuk a pályaválasztás előtt álló fiataloknak, hogy ezek a szakmák mennyire sokrétűek, szépek és felkeltsék az érdeklődésüket az egészségügy iránt - fogalmazott az orvosigazgató. - Szeretnénk mindenkit arra biztatni, hogy minél többen csatlakozzanak hozzájuk, álljanak be ebbe a csapatba, tartozzanak ehhez a családhoz. A döntés meghozatalához segítséget is adunk, így a tanulók megnézhetik működés közben a Sürgősségi Betegellátó Osztályt (SBO), a Rehabilitációs osztályt, valamint még a Kardiológiai osztályra is ellátogathatnak.

Dr. Marada Györgyi szerint mindhárom osztály eltérő készségeket és képességeket vár el az egészségügyben dolgozóktól. Az SBO-n például a gyors döntések, reagálások olykor életet menthetnek, aki ezt a területet kedveli ő megtalálja a számítását. Ezzel szemben a rehabilitáción olyanok gyógyulnak, akik a mozgásukat elvesztették vagy korlátozott lett a mozgásuk. Az ott dolgozók hivatása, hogy a betegeknek segítsenek visszanyerni az egészségüket. Ez a szakterület nagyobb türelmet igényel, s itt látható, hogy az orvosokon és az ápolókon kívül milyen sokan, gyógytornászok, masszőrök dolgoznak együtt. A szív- és annak betegségeivel foglalkozó kardiológián a műszeres technológiákkal ismerkedhetnek meg, itt fontos a precíz, pontos munkavégzés.

Horváth Helga ápolási igazgató ugyancsak a motiváció fontosságára hívta fel a diákok figyelmét. Hozzátette: a bemutatókkal, a kórház osztályainak végiglátogatásával szeretnék elérni azt, hogy az egészségügy nem feltétlenül a betegágy melletti munkát jelenti. Lehet dolgozni dietetikusként, gyógytornászként, szakrendelőben asszisztensként, akár műtőben és szülésznőként is. Nagykanizsán a Zsigmondy-technikumban jó képzések állnak rendelkezésre, hogy jó alapot adjanak az egészségügyben való elhelyezkedéshez.

- A Kiskanizsai-iskola diákjai mellett a szepetneki Királyi-iskola 7. osztályosai is különféle területeket látogattak meg - mondta dr. Balogh Imre, a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara szakképzési vezetője. - Mindenki az érdeklődésének megfelelő célpontot választhatta, így néhányan a cukrászat, a vendéglátás, mások a fa- és bútoripar és a gépészet ágazatokkal ismerkedhetett meg.