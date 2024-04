A TIT Öveges Egyesület rendezvényén a vendég beszél meteorokról és meteoritokról, illetve bemutat olyan meteorit darabkákat is, amelyek a Merkúr és a Mars bolygókról, illetve a Holdról és a Vesta kisbolygóról származnak. Illetve az érdeklődők láthatnak egy igazi különlegességet is: annak a 2024 BX1 jelű, a bolygónk légkörében felrobbant és Észak-Németországban becsapódott meteoritnak a darabjait, amelyet még űrbéli útja során Magyarországról fedeztek fel, a maradványok egy részét pedig maga az előadó találta meg. Ennek kapcsán Csizmadia Szilárd beszélni fog a bolygóvédelemről és a Földbe csapódó égitestekről is.

A TIT Öveges Egyesület minden érdeklődőt vár az ingyenesen látogatható rendezvényre.