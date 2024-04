A Magyar Cserkészszövetség III. kerület (Nyugat-Magyarország) égisze alatt a lenti 362. sz. Szent Mihály Cserkészcsapat és a Városi Könyvtár Lenti szervezésében kerül sor az rendezvényre, melynek fő programja a kerület cserkészeinek akadályversenye, melyben őrsönként vesznek részt. A verseny Lenti belvárosában zajlik majd, illetve része lesz egy városi tájfutás is, amit nyílt kategóriában a város és környékének lakói számára is meghirdetnek a szervezők. A szombaton várhatóan 17 óráig tartó versenyt követően flashmob és gördeszkás bemutató vár mindenkit a városi művelődési központ előtt. A kora esti eredményhirdetést követően agapén látják vendégül a résztvevőket a Hagyományok Házánál, majd a tábortűznél folytatódik a program, illetve éjszakai túrát is hirdettek is a Kerka mentén, utóbbit a 15 év fölöttieknek.

A szombati program 9 órakor indul, a csapatokat az Arany János-iskolánál fogadják. A regisztrációt követően 9.30-kor lesz a megnyitó, majd 10-kor startolnak el az első versenyzők, 14 órakor lesz a második rajt.

Vasárnap a lenti 362. sz. Szent Mihály Cserkészcsapat megalakulásának 30 éves születésnapján 10 órától ünnepi, hálaadó szentmisén vesznek részt a cserkészek és a vendégek a helyi Szent Mihály templomban, ahol fogadalomtétel és fogadalomújítás is lesz. Az ünneplés agapéval zárul a lenti Kolping TFK Sugár úti intézményének udvarán.