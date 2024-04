Cseresnyés Péter: Az ÉVE ismét hazugságokat terjeszt

Fotó: ZH Archívum

Mint azt cseresnyés Péter leszögezte: a Mura Program keretében korábban döntés született két komoly turisztikai attrakció kialakításáról.

- Az egyik attrakciót, ami tulajdonképpen egy drótkötélpálya kiépítése lett volna, Bázakerettyére tervezték a szakemberek, míg a kiterjesztett valósággal kombinált lombkoronasétányt Eszteregnye mellett, Obornakon valósították volna meg a kormányzat támogatásával - szögezte le a képviselő. - Az előkészítő munkához, az engedélyek beszerzéséhez a kormány biztosította is a forrásokat, sőt a beruházás a feltételes közbeszerzés fázisába is eljutott, aztán a Covid és a háború miatt - sok más beruházáshoz, fejlesztéshez hasonlóan - átütemezték a megvalósítást. Jelenleg tehát nincs arról szó, hogy a kormány forrást biztosítana erre a két turisztikai beruházásra.

Cseresnyés Péter hozzátette: az ÉVE ugyanakkor azt terjeszti a városban, hogy a kanizsai Fidesz az ő utasítására döntött úgy, hogy ne Nagykanizsán valósuljon meg a beruházás. Ez a fals információ a Népszavához is eljutott, melynek újságírója már tényként kezelte a kérdést, és az ügyben kért választ Balogh László polgármestertől, hogy miért döntött így a helyi Fidesz.

- Természetesen nem lett volna ellenemre, hogy bármelyik turisztikai attrakció Nagykanizsán valósuljon meg, de ezt a döntést a szakemberek hozták meg, nem utolsósorban azért, mert Obornakon található a Zalaerdő Zrt. erdei iskolája is - jelezte Cseresnyés Péter, aki hozzátette: ha egyszer valóban megvalósul a beruházás, azt természetesen a kanizsai emberek is élvezhetik, nincs olyan messze Eszteregnye, hogy bárkinek is gondot okozzon egy családi kirándulás keretében az odajutás.

Cseresnyés Péter ugyanakkor rámutatott: Horváth Jácint és az ÉVE több képviselője is szükségtelen pénzkidobásnak minősítette korábban a fejlesztést, de ha ezt így gondolják, miért zavarja őket, hogy nem a kanizsai önkormányzatnak kell majd működtetni ezen létesítményeket.

- Tipikus példája annak, hogy Horváth Jácintnak és az ÉVE-frakciónak semmi sem jó, ha van rajtad sapka azért, ha nincs, akkor azért kötözködnek és terjesztenek hamis híreket - jegyezte meg Cseresnyés Péter.