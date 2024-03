A kutató Csesztregen született, a Zrínyi Miklós Gimnáziumban érettségizett, sokat köszönhet ottani tanárainak. Ma a Magyar Kutatási Hálózat (HUN-REN) és az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) Fragmenta et Codices Kutatócsoportjának tudományos munkatársa, 2005 óta foglalkozik a Corvina könyvtár és más magyar vonatkozású humanista kéziratok feldolgozásával.

Trapezuntius-corvina díszoldala. Ez a részlet látható az ezer forintoson

Fotó: (c) fotó: Török Máté

Feladat: Mátyás Király Corvinái feldolgozása

- Munkahelyi feladatként kaptam a Corvinák referatúráját. Az OSZK-ban 37 corvinát őrzünk, de feladatom lett a külföldön fellelhetők kutatása is, így többek között a Münchenben, Drezdában, Bécsben, Göttingenben, Párizsban, Angliában, Amerikában, Olaszországban, és Isztambulban őrzött corvinák is a látókörömbe kerültek, bár nem láttam a saját szememmel az összeset. A Münchenben, valamint a Wolfenbüttelben őrzötteket feldolgoztuk, és osztrák kollégákkal most dolgozunk a náluk lévőkön - mondta lapunk kérdéseire válaszolva dr. Zsupán Edina. - A modern kori corvinakutatás 150 évre tekint vissza, amelynek több fázisa volt. Az első időszak feladata az állományrekonstrukció volt, ez a folyamat Csapodi Csaba és Csapodiné Gárdonyi Klára összegzéseivel zárult. Ehhez kapcsolódott a Széchényi Könyvtár 1990-ben rendezett corvina-kiállítása is, ekkor 125 corvinát sikerült összegyűjteni a nagyvilágból. A kutatás és a kiállítások történetét a következő, 2018-as tárlat kurátoraként az akkori katalógusban olvasható tanulmányában is összefoglalta beszélgetőtársam.

- Az OSZK alapításának kétszázadik évfordulóján, 2002-ben az akkori főigazgató, a szintén zalai Monok István a corvinákat helyezte középpontba, ekkor létrejött a corvina.hu honlap, melynek célja a fennmaradt corvinák virtuális egyesítése. A honlap 2018-ban megújult, most pedig, Rózsa Dávid főigazgató kezdeményezésére intenzíven zajlik a külföldön őrzött corvin-kódexek digitális változatainak beszerzése. A honlapon a teljesség elérésekor körülbelül 220 corvina lesz látható.

A Trapezuntius-corvina díszoldalának részlete

Fotó: (c) fotó: Török Máté

Mátyás király Corvinái egy része Mohács után pusztult el

A corvinák a mohácsi csatát (1526) és Buda elfoglalását (1541) követően pusztulnak el, szóródnak szét, egyfelől Törökországba jut egy részük, másfelől katonák vagy nyugati humanisták révén Európa gyűjteményeibe. A török állam két alkalommal juttatott vissza corvinákat Magyarországnak, 1869-ben 4 darabot, 1877-ben körülbelül 30 Magyarországról származó kódexet, köztük 13 corvinát. Idehaza egy-kettő lapult magángyűjteményekben. Főként azok maradtak fenn, amelyek a végső pusztulás előtt nyugatra kerültek.

Sosem merült feledésbe Mátyás könyvtára. A modern kutatás a XIX. században indult, Rómer Flóris, Csontosi János és Ipolyi Arnold nevét kell említeni, utóbbi tagja volt az 1862-es magyar delegációnak Isztambulban.

Tudni kell, apja halála után Corvin János távozva Budáról, magával vitte a corvinákat. A Tolna megyei csontmezei vereséget követően az országtanács rendelkezett, hogy a könyvtárból semmit nem szabad elidegeníteni, mert az "az ország díszére" készült, tehát közel áll a jogbiztosító tárgyak csoportjához, a koronával majdnem egyenértékű nemzeti érték.

A corvinák együttese nem csupán muzeális jelensége az európai művelődéstörténetnek, hanem a magyar történeti tudat releváns, élő entitása, tudjuk meg Zsupán Edinától. Az uralkodói reprezentáció egyik legfontosabb elemeként Mátyás uralkodása utolsó éveiben hozta létre a könyvtárat, amely a korabeli itáliai felfogás szerint a bölcsesség uralkodói erényét szimbolizálta, s a királyt abban segítette, hogy minél inkább tudjon munkálkodni alattvalói üdvén. Mátyás ráadásul utódja legitimációját is szerette volna ezzel biztosítani. Fontos leszögezni, hogy a legkevésbé sem itáliai import, jelentős hazai fejlődés előzi meg, mögötte van a Vitéz János nevével fémjelezhető, azaz a tudós főpapok magyar műveltségelőzménye, az ő érzékenységük az itáliai reneszánsz és humanizmus vívmányai iránt. Ehhez csatlakozott az Itáliából érkező Beatrix udvartartása, a díszkönyvtár kötetei kezdetben a királynéhoz köthetők, az ő címere látható az első kódexekben.

Philostratos Heroica, Bonfini fordítása. Kettős címlap

Fotó: (c) fotó: Török Máté

Mátyás király Corvinái enciklopédiának tekinthetők?

- Enciklopédia szerű tudástárnak kell elképzelnünk a könyvtárat?

- Nem ez a legfőbb jellemzője. Sok forrásból áll össze, eszmei kerete a firenzei humanista kánon. Ókori görög és római szerzők (többek közt Cicero, Vergilius, Tacitus), valamint egyházatyák műveit tartalmazza, de itáliai kortársakét is. A megelőző magyar főpapi generáció, köztük Janus Pannonius kódexeit is beintegrálták, ezekre ráfestették Mátyás címerét és átkötötték őket. Találunk liturgikus témájú köteteket, mise- és zsoltáros könyveket. Ha a teljes fennmaradt könyvtárat áttekintjük, akkor jól érzékelhető, hogy a királyi udvar különösen érdeklődött a magyar történelem és az építészet iránt.

- Fizikai állapotuk kielégítő?

- Vigyáztak rájuk, nyugaton a legtöbb jó állapotban maradt meg, a restaurálásuk természetesen szükség szerint megtörtént. A képzőművészeti értékük pedig külön témakört jelent, a miniátorok munkája, az írásmód stílusa, a pergamen állapota is ad munkát a kutatóknak.

-Mikor, hogyan tekintheti meg a nagyközönség?

- Kizárólag időszaki kiállításokon, a sérülékenység miatt nagyon vigyázunk rájuk, maximum 3 hónapig tehetők ki fényhatásoknak, és utána 5 évig nem.

-Hasonlíthatjuk más európai uralkodó könyvtárához?

-Főleg itáliai előképekhez, azok közül különösen egyhez. A XV. században Urbino városában élt Frederico da Montefeltro hadvezér, az ő könyvtárához hasonlítható, valamint Beatrix királyné származása okán a nápolyi Aragóniai királyi könyvtárhoz, amely a kor egyik leghíresebb gyűjteménye volt.

Mátyás király Corvinái jelenlegi feldolgozottsága

-A feldolgozás jelen állásával elégedett?

-Többen dolgozunk ezen a területen, nemcsak én, részletesen fel kell dolgozni mind a 220 darabot, hogy több szempontból tudjunk következtetéseket levonni a könyvtár egészét tekintve . Külön terület a görög corvinák feldolgozása,ahogy az is, hogy egy-egy darab honnan kerül a corvinák közé, hiszen jópárnak volt előző tulajdonosa. Az én területem a szisztematikus és részletes kódexfeldolgozás mellett elsősorban Vitéz János könyvtára és a corvinák kapcsolata, valamint a budai udvarban készült kódexek világa. Sokszor úgy képzeljük, Mátyással vége lett ennek a vállalkozásnak, pedig kihatott II. Ulászló korának művelődésére, tehát a közvetlen utóélet is érdekes, miként a kora újkori is

A 2018-as kiállítás 3D változata megtekinthető a corvina.hu oldalon, addig is, amíg újra kiállítják, ezen a honlapon járva gyönyörködhetünk bennük.

Végül álljon itt egy beszédesen jelképértékű tény: a Széchényi Ferenc alapította nemzeti könyvtár 1985-ben költözött a budai várba, oda, ahol valaha Hunyadi Mátyás könyvtára is itt állt, a corvinák így egykori otthonukba térhettek vissza.

Dr. Zsupán Edina a megyei könyvtárban tart előadást Mátyás király Corvinái címmel

Fotó: DFMVK

Lista:

Hol vannak ma a világban Mátyás király Corvinái?

1.Egyesült Államokban (4 db),

2.a bécsi Nemzeti Könyvtárban (37 db),

3.a Vatikáni Könyvtárban (9 db),

4.Prágában,

5.Salzburgban,

6.Brüsszelben és még más európai városokban

7.Ma Magyarországon 53 Corvina van

