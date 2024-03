Kaj István a saját tapasztalatairól számolt be lapunknak. Mint mondotta: a rosszullétre panaszkodó beteg fia őt kérte meg, hogy hívjon segítséget, ezért a mentők megérkezéséig személyesen is jelen volt a helyszínen, az út szélén állva jelzett a riasztott egységnek. A mentőautó sofőrje megköszönte a segítséget, egyben hozzátéve azt is, hogy még mindig vannak olyan családi házak, amelyeken nincs, vagy nem olvasható a házszám, s olykor a GPS-koordináták sem pontosak. Ezt problémafelvetésként értelmezte a polgármester, s már másnap a megoldás lehetőségeit kereste.

Első körben szórólapon hívtuk fel a helyi lakosok figyelmét a házszámok meglétének fontosságára, s egyben azt is felajánlottuk, hogy felvállaljuk helyettük a házszámtáblák beszerzését – folytatta Kaj István. – Eddig több mint 20 igény érkezett. Olyan egységes táblákat készíttetünk, amelyek a házszám mellett az utcaneveket is tartalmazza, s ahol szükséges, méltányossági alapon akár a költségeket is átvállaljuk. Továbbgondolva a lehetőségeket, felmértük az utcanévtáblák állapotát is. Ezek mintegy tíz évvel ezelőtt kerültek ki a közterületeinkre. Egy részük azóta megkopott, olyanok is vannak köztük, amiket a közlekedő járművek rongáltak meg, de akad olyan is, ahol már csak a keret van meg, maga az utcanévtábla eltűnt. Ezeket szintén pótoljuk, vagy javítjuk, ezáltal még könnyebb lesz a jövőben a tájékozódás a faluban.

Kaj István polgármester társai számára is megfontolásra ajánlja ezt a szemléletet, hiszen a kiérkező mentők vagy tűzoltók a pontos információk birtokában értékes másodperceket nyerhetnek, de egy helyettesítő postás is könnyebben el tudja látni feladatát.