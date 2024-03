Keszthely felől a Véda kontrollálja a közlekedők sebességét, a Bókaháza irányából érkezők pedig traffibox-szal találkozhatnak, szinte azonnal, ahogyan Zalaapátiba érnek. A kis dobozra mindkét irányból táblák hívják fel a figyelmet, így azok, akik nem veszik el a gázról a lábukat, akár csekket is kaphatnak.

Vincze Tibor polgármester felidézte, ez a helyiek régi kérése volt már, mert több autós jóval a megengedett sebességhatár fölött közlekedik ezen az egyenes szakaszon, veszélyeztetve az ott lakókat vagy akár a kerékpározókat. Erre a falu vezetősége ígéretet tett, s most beváltotta azt.

– Az itt élők örömmel fogadták a traffibox felállítását, amely két célt is szolgál: egyrészt figyelmeztet, másrészt felhívja a figyelmet – mondta a település vezetője. – Előbbi azt jelenti: a KRESZ szabályait mindenkinek be kell tartania, a másodikkal pedig megóvjuk a gondos sofőröket attól, hogy belefussanak a traffipaxba. Ez utóbbi szó egyébként két tagból keletkezett, az angol közlekedés kifejezésből és a latin paxból, vagyis a békéből. Tehát, ha valaki követi a közlekedésre vonatkozó előírásokat, akkor békés utazásra számíthat, ami a helyben élők nyugalmát is szolgálja, óvva testi épségüket.

Vincze Tibor elárulta, máris érzékelhető a dobozka jótékony hatása, mert jelentősen csökkent a gyorshajtók száma ezen a szakaszon, s a többség betartja a lakott területen érvényes 50 kilométer per órás sebességhatárt.

A környéken élők megnyugodhatnak, s ez az önkormányzat számára is öröm, hiszen újabb kérést teljesíthettünk, amely az itt élők biztonságát, nyugalmát szolgálja

- tette hozzá Zalaapáti polgármestere, aki azt is elárulta: a falu másik bejáratánál lévő Véda – vagyis Közúti Intelligens Kamerahálózat – beváltotta a hozzá fűzött reményeket, a település azon részén megszűnt a száguldás, és hasonló pozitív hatást várnak most a Bókaháza felőli útszakaszon is.

Ezzel pedig nő az ott élők biztonsága, a közlekedők pedig tízezreket spórolhatnak, ha nem kapnak drága képeket saját magukról, fűzte hozzá a község első embere.

Ebben a térségben tavaly májusban Döbröcén szereltek fel traffiboxot, s lapunk úgy értesült, több önkormányzat is fontolgatja, hogy hasonló dobozkát telepít – az ott élők nyugalma, épsége érdekében.