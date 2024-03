Építésügyi szakmai napot szervezett az iparkamara Zalaegerszegen

Építésüggyel folytatta a Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara (ZVKIK) szakmai rendezvénysorozatát, amelyre az építőiparban érdekelt egyéni vállalkozásokat és gazdasági társaságokat hívta meg. A kamara zalaegerszegi székházában megrendezett szakmai napon a Zala Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi, Örökségvédelmi, Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Főosztályának munkatársai tartottak előadásokat. A konzultáció egyik fő témája az építésügyi hatósági feladatellátás szervezeti változása volt. 2020 március elsején a vármegyei kormányhivatalokhoz került az építésüggyel kapcsolatos valamennyi eljárás. A kiterjesztett feladatkörrel megalakult a Zala Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi, Örökségvédelmi, Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Főosztály, amelynek Zalaegerszegen, Keszthelyen és Nagykanizsán van irodája. Azzal, hogy egy kézbe kerültek a feladatok, megszűntek a hatásköri átfedések, egyfokúvá váltak a hatósági eljárások, ami hatékonyabb joghoz jutást és jogérvényesítést tesz lehetővé, hangzott el többek között.

Új helyszínen, a Gönczi Galériában nyílt meg a Zalaegerszegi Sajtófotó Kiállítás

Új helyszínen, új köntösben várta az érdeklődő közönséget a XIV. Zalaegerszegi Sajtófotó Kiállítás, aminek megnyitóját Zalaegerszegen, a Gönczi Galériában tartották. A hagyományokhoz híven a három fotóriporter - Katona Tibor, Pezzetta Umberto és Seres Péter – egy évet felölelő munkái mellett a 10. Zalaegerszegi Sajtfotó Pályázatra érkezett képekből a szakmai zsűri válogatott. Természetesen idén is gazdára találtak a díjak. A sokak által várt rendezvényen Balaicz Zoltán polgármester mondott köszöntőt. Idén a felnőtt kategóriában jelentősen megnőtt a nevezők száma, a tavalyi 22-höz képest idén 34-en mérettették meg fotóikat, ezzel párhuzamosan jelentősen több kép is érkezett. Az ifjúsági kategóriában most kevesebben pályáztak. A zsűri tagjai idén is Benkő Sándor, Ohr Tibor és Varga György voltak, hozzájuk csatlakozott Gombos Zsófia zalaegerszegi képzőművész. Az ítészeknek nem volt könnyű feladata, mintegy 450 beküldött alkotást kellett értékelniük, sorozatokat akár újraértelmezniük. Tíz sorozat és 48 egyéni fotó került a falakra, ez összesen 95 fotót jelent. Gombos Zsófia köszöntőjében egy kis fotótörténeti ízelítő után arról szólt, hogy a város mindennapjait, eseményeit különféle szemszögekből bemutató tárlat tulajdonképpen egy vizuális szociográfia.

Évnyitó ülés a hadigondozottak klubjában Nagykanizsán

Nagykanizsán, a Vasemberházban tartotta évnyitó összejövetelét a Nagykanizsai Hadigondozottak Klubja. A rendezvényen az éves munkaterv megvitatása mellett egyéb ügyekről is szó esett. A rendezvényen megjelent Balogh László polgármester, aki arról beszélt, hogy a hadiárvák, hadiözvegyek és hadirokkantak pontosan tudják, milyen szörnyű dolog a háború. Ezt követően Gerencsér József, a klub elnöke ismertette az idei munkatervet. Mint mondta: január 13-án a doni emlékműnél tartottak megemlékezést, s az év során még két alkalommal szerveznek hasonló eseményt, többek között május utolsó vasárnapján, a hősök napi megemlékezést. Elmondta azt is, a doni emlékműnél lévő két pad közül az egyiket már tavaly felújították, az idén a másik padot is szeretnék rendbe hozni.

Tourinformos munkatársak ismerkedtek Keszthellyel

Study touron látta vendégül a térség turisztikai szakembereit a keszthelyi Tourinform-iroda. A Magyar Turisztikai Ügynökség felhívására a keszthelyi Tourinform-iroda is szakmai programot szervezett más települések idegenforgalmi munkatársainak. A Balaton fővárosába például – a zalai kollégák mellett – Badacsonyból, Bükkfürdőről, Kaposvárról, Fonyódról, Pécsváradról, Szentgotthárdról, Tapolcáról és Zamárdiból is érkeztek szakemberek, összesen huszonhárman. A vizitorok megismerkedhettek Keszthely nevezetességeivel, illetve betekintést kaptak a helyi Tourinform-iroda munkájába. A látogatókat Manninger Jenő polgármester köszöntötte, kiemelve: a turizmus e településeken különösen fontos, az ilyen tapasztalatcserék során pedig akár ötleteket is meríthetnek egymástól a szakemberek. A Balaton fővárosa élen jár például a Hello Keszthely applikáció működtetésével, s ezt a résztvevők is kipróbálhatták, hiszen a városnéző séta során egy kihívást is teljesítettek.