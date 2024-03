A szervezők tájékoztatása szerint gyerek, női és férfi kategóriákban nevezhettek a versenyzők. Mint elmondták: színvonalas, komoly felkészülésről árulkodó meccseket láthatott a közönség. Izgalom, sportszerűség, fegyelmezettség és nagyon jó hangulat jellemezte a napot. Külön öröm, hogy hogy sok olyan versenyző indult, akik tavaly is részt vettek, illetve mellettük több új játékost is megismertette magát, akik lelkesedése talán később sem hagy alá és a következő versenyre is visszatérnek.

Eredmények:

Gyermek kategória:

1. Borsos Hunor, 2. Hajdu Dávid, 3. Csorba Marcell

Női kategória:

1. Krisztánovics Petra, 2. Tompa Bea, 3. Fehér Melinda

Férfi kategória:

1. Simon Endre, 2. Varga Levente, 3. Németh István