Egyebek mellett erről esett szó szerdán a párt zalaegerszegi sajtótájékoztatóján, ahol ismertették a megyeszékhelyi jelöltek nevét. Ez pedig az alábbi a választókerületek sorrendjében: Tuboly Ferenc Tamás, Gál András, dr. Kemes-Teleki Noémi Katalin, Farkas Gábor, Kiss Zoltán Ferenc, Reman Ervin Razvan, Kocza Zsolt Józsefné, Farkas-Dittmajer Andrea, Takáts Pál, Kiss Ferenc, Kocza Zsolt József, dr. Matyijicsik Sándor.

Kiss Ferenc, a párt megyei elnöke, egyben zalaegerszegi képviselő- és polgármesterjelöltje kiemelte, a lista összeállításánál szembesültek azzal, hogy többen egzisztenciális okok miatt visszautasították a felkérést. A pártról szólva úgy fogalmazott, a Mi Hazánk konstruktív ellenzékként viselkedett az elmúlt években, sárdobálásban most sem vesznek részt. Az elöregedő Zalaegerszegen olyan változásokat kívánnak elérni, hogy a fiatalok itt maradjanak, ehhez munkahelyek már vannak, most a lakhatást kell megoldani, akár támogatásokkal is, tette hozzá.

Farkas Attila, a párt zalaegerszegi elnöke utalt arra is, hogy az európai parlamenti választáson a listájukat Toroczkai László és Dúró Dóra vezeti, de ők átadják helyüket, nem hagyják itt a magyar parlamentet. A zalaegerszegi ügyekről szólva azt hangsúlyozta, hogy nem a multinacionális cégeket kell támogatni a munkahelyek megteremtésében, hanem a helyi kis- és középvállalkozásokat. Ha ezek jobb béreket tudnak fizetni, akkor nem lesz szükség vendégmunkásokra, mert a magyar fiatalok nem hagyják el a várost. mondta. Végezetül kitért az orosz-ukrán háborúra. Mint mondta, a Mi Hazánk az egyetlen pártként áll ki a béke mellett. Szüntessék meg Ukrajna támogatását, és ki kell kényszeríteni a béketárgyalásokat, szögezte le.