Első alkalommal szervezte meg a programot a civil szervezet, mellyel hagyományt kívánnak teremteni.

A rendezvény kezdetén Völgy Zoltán az egyesület elnöke köszöntötte a közel 100 résztvevőt, majd Kovács Gyula beszélt a Tündérkert-mozgalomról és mutatta be az Európában legnagyobb őshonos gyümölcsfa gyűjteményét. Arról is beszélt, hogy Göcsejnek egyedülálló gyümölcskultúrája van, ezt bizonyítja például a több mint 400 fajta körte. Megmutatta a gyümölcsfák oltásának módját is, őshonos alma és körtefákat oltottak. A művelet maga – mondta Kovács Gyula – könnyen elsajátítható s úgy fogalmazott: fontos lenne, hogy sok-sok oltó ember legyen köztünk, hogy minél több régi fajta fennmaradjon.

Köszöntötte a megjelenteket Horváth László, a város polgármestere is, aki arról beszélt, hogy az önkormányzat lehetőségeihez képest hozzájárul a zártkerti művelést folytató gazdák tevékenységéhez Lentihegyen, illetve a városrészi hegyhátakon, igyekeznek forrásokat biztosítani például a hegyi utak leaszfaltozására, rendbe tételére.

Végül Lendvai Zoltán plébános megszentelte az oltóvesszőket.