Bár még nem kellene, de erőteljes virágzásba kezdtek a kajszibarackfák Esztergályhorváti szőlőhegyén. Nyílnak az őszibarackok is, rózsaszín szirmaikkal színt világítanak a napsütésben. Reméljük kegyes lesz hozzájuk az időjárás, s termés is lesz a most színpompás fákon.