A programsorozat kapcsán Némethné Jakab Ilona intézményvezető lapunknak elmondta: annak fő célja az ünnepre hangolódás mellett a hagyományőrzés, a nemzeti öntudat erősítése és a hazafias nevelés. Ennek okán igyekeznek olyan légkört kialakítani az iskolában, ami a reformkor szellemiségét idézi. Ezt szolgálja többek közt az intézmény földszinti aulájában egy Pilvax Kávéháznak nevezett kis beszélgetős sarok kialakítása, ahol a diákoknak korhű ruhába öltözve szolgálnak fel teát, s ugyanezért hívták meg a Szombathelyi 11-es Huszár Hagyományőrző Egyesület tagjait is, akik nemcsak a program megnyitóján vettek részt, de a diákok számára be is mutatták a szabadságharcban kiemelt szerepet játszó huszárok egyenruháját, fegyverzetét.

– A programsorozat minden egyes napjára kínáltunk elfoglaltságot a tanulóinknak – folytatta az intézményvezető. – Az ünnepélyes megnyitót hétfőn tartottuk a hagyományőrző huszárok és a dalkör közreműködésével, s ugyanezen a napon az alsós tanulóink számára olyan foglakozást is szerveztünk, amely során megismerhették a forradalom és szabadságharc jelképeit, többek közt a kokárdát. Kedden ugyancsak az alsósokkal forradalmi dalokat tanultunk, míg szerdán a felsősök számára egy olyan történelmi vetélkedőt szerveztünk, amelynek témája a reformkor, valamint a forradalom és szabadságharc eseményei voltak. Ezen a vetélkedőn az 5-8. évfolyamos tanulóink vettek részt négy fős csapatokkal. Ugyancsak szerdán rendeztük meg az 1848/49-es eseményekre emlékező ünnepi műsort, hiszen iskolánkban már hagyományosan Diákparlament a Kossuth Napok záróeseménye. Ez utóbbira csütörtökön kerül sor.

Az említetteken túl rajzversenyt is hirdetett a diákok számára az intézmény, illetve a Kossuth Napok programjába illesztették be a magasugró háziversenyt is, amit a 7-8. évfolyamosok számára hétfőn, az 5-6. évfolyamosoknak kedden rendeztek meg. Az alsós tanulók számára ugyancsak biztosítottak lehetőséget a mozgásra, őket csütörtökön várják játékos sor- és váltóversenyek.