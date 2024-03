Koncertek, zenés partik Zalaegerszegen, a Keresztury VMK-ban pénteken este a húszéves jubileumát ünneplő Road ad dupla koncertet. A program 19.20-kor dedikálással és fotózással kezdődik. 20.30-tól akusztikus blokkal, 21.45-től pedig a megszokott formában lép színpadra a zenekar. Az Angels Club és a Mimosa Lounge is nőnapi szinglipartit tart szombaton, míg a Mama Africában ugyanazon a napon Andy Sole lesz a lemezlovas. Nagykanizsán, a Rush Clubban pénteken Czaga zenél. A Kanizsa Arénában szombaton a Groovehouse, Náksi, a Peat Jr & Fernando feat. Sheela projekt, valamint Erős vs. Spigiboy lép fel. A rezidens D.J. Goor lesz. Keszthelyen, a No.1 Szalonban szombaton Dorian és Daniel Soulman keveri a zenét, de lesz chippendale show is.