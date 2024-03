Azt mondják, a pálinka összehozza az embereket. Itt, a Kárpát-medencében biztosan, isszuk, ha kell, ha nem. Pálinkával koccintunk örömünkben-bánatunkban, egy jó üzlet megkötésekor vagy éppen a házi praktika részeként gyomorrontás esetén. Arra azonban ritkán van példa, hogy a pálinka intézményeket is összehozzon. Pedig itt Zalában ez is megtörtént, tegnap a zalaegerszegi, a kanizsai és a keszthelyi múzeum szakemberei tartottak műhelykonferenciát a házi pálinkafőzés történetéről, a régi módszerekről. Ki hitte volna? Öregapám biztosan nem, ő évtizedekig a szőlőhegyi pincében főzte, no meg itta is a szilvóriumot. Az ő szava járásával köszöntöm olvasóinkat, szóval Pálinkás jóreggelt mindenkinek!