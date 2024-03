A fizikai aktivitás 65 év felett is rendkívül fontos, mert segít a jó életminőség elérésében. A korral fokozatosan csökken a szervezet állóképessége, idővel a mozgások is beszűkülhetnek. Emellett egyensúlyi és koordinációs zavarok jelentkezhetnek, melyek hatására a járás bizonytalanná válhat. Ezeket a tüneteket súlyosbíthatják a különböző betegségek. A rendszeres testedzéssel ezen nem kívánt hatások lassíthatók, illetve egyes esetekben vissza is fordíthatók. Az aktív életmód fizikai és lelki előnyökkel is jár, aki rendszeresen végez testmozgást, jobban érzi magát. Az Egészségügyi Világszervezet ajánlása szerint időskorban heti 150–300 perc közepes intenzitású vagy heti 75–150 perc erősebb intenzitású mozgás javasolt.