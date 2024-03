Mind a 12 stációt megeleveníti az összeállítás és ad lehetőséget az elmélkedésre a betérőknek. Az interaktív keresztút ötlete a Magyarországi Evangélikus Egyház Gyülekezeti és Missziói Osztályától származik, a tárlat korábbi években elérhető volt Zalaegerszegen és Nagykanizsán, most pedig Barlahidán várja az érdeklődőket.

Fotó: Korosa Titanilla

Zsugyel Kornél lelkész elmondta, hogy nagy öröm számunkra, hogy a helyi gyülekezet is részese lehet ennek. A keresztút ilyen szellemű felidézése túlmutat a bibliai szövegek olvasásának élményén, s hozzásegít a Krisztus szenvedéstörténetében megbújó morális tartalmak személyesebb átéléséhez. Mindez nemcsak az Istennel való kapcsolatunkat erősítheti meg, hanem módot kínál egy önmagunkkal folytatott tisztázó beszélgetésre is. Manapság, egy olyan világban, ahol a vizualitás és a cselekvés is hozzátartozik a dolgok átéléséhez, szükség van a hasonló kezdeményezésekre. Az interaktív keresztút nem csak az evangélikus gyülekezet tagjai előtt áll nyitva, más felekezetek hívei és a nem vallásosak ugyancsak látogathatják.

Arra biztatta a látogatókat, hogy bátran végezzék el a feladatokat a stációknál, ezzel is hozzájárulnak a kiállítás összhatásának kialakításához.

Az interaktív keresztút megtekinthető hétköznapokon 8-12 óráig, illetve külön egyeztetéssel március 14-ig.