A rendezvénnyel elsősorban támogatóiknak és önzetlen segítőiknek szerettek volna köszönetet mondani, tájékoztatott Abai Erika, a Bogáncs Zalaegerszegi Állatvédő Egyesület titkára. Programjukra a tagokon és hazai szimpatizánsokon kívül az őket segítő németországi egyesületek képviselői is meghívást kaptak. Az állatmenhely munkáját az adományokon kívül nagyon sok magánszemély és intézmény, iskola úgy is támogatja, hogy rendszeresen sétáltatják a mentett kutyákat vagy éppen érzékenyítő programokat tartanak. Az esten röviden ismertették az elmúlt huszonöt esztendő küzdelmét, munkáját, miközben a jövőbeni tervekről is szó esett.