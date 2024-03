A horgásztársadalom ugyanis átalakulóban van, mint azt több egyesületi elnök is megfogalmazta: a többség ma már elsősorban nem amiatt vesz botot a kezébe, hogy halat vigyen haza, hanem azért, hogy a hobbijának hódoljon. A sporthorgászat népszerűsége továbbra is felfelé ível, Zalában pedig rengeteg olyan vízfelület található, amely optimális körülményeket biztosít hozzá.

A Szlovéniából érkezett Rudas Jadran szerint Muraszemenyén található a környék egyik legszebb horgásztava

Fotó: Gyuricza Ferenc

Muraszemenyén szinte vadvízi élmények várnak a horgászokra

Muraszemenye mellett egy olyan tórendszer búvik meg festői környezetben, amely a vadvízi pecázás élményét kínálja. Az egykori kavicsbánya a közeli Szlovéniából is vonzza a horgászokat, ottjártunkkor Rudas Jadrannal elegyedtünk szóba. A középkorú férfi azt mondja: 17 éve jár ide, többek közt azért is, mert Muraszemenye nem tartozik az igazán felkapott helyek közé, azaz itt nincs zsúfoltság.

– Ez az egyik legszebb terület errefelé, ilyen gyönyörű, szinte még érintetlen természeti környezetben nagyon kevés horgásztó található – magyarázza. – Én leginkább pihenni járok ide, hiszen a horgászat számomra kikapcsolódást, megnyugvást nyújt.

Miközben beszélgetünk, bejelez a kapásjelző. Az úszó mozgásából arra következtetünk, hogy kisebb méretű hal akadhatott a horogra. A horgász rögtön meg is jegyzi: kárász lesz az, már a hetedik azon a napon.

– Elég változatos a halállomány, van benne ragadozó és békés hal is bőven – folytatja. – Fogtam én itt már 17 és 15 kilós pontyokat, s gyönyörű csukákat is. A pontyok most azonban valahogy nem akarnak jönni, talán a szél, talán a légnyomás változása zavarhatta meg őket.

Magasabb a víz hőmérséklete a szokásosnál

Zalalövőn, a Borostyán-tónál Császár Csabával találkoztunk, a Zalacsében élő férfi azt mondja, az idei engedélykiváltás utáni első halának kifogását sikerült megörökítenünk. Egy közepes méretű pontyot sikerült megakasztania, majd egy gyors fotózást követően dobja is vissza a vízbe.

– Idén jóval hamarabb kezdődött a szezon, hiszen a februári tavaszias időjárásnak köszönhetően már akkor elkezdett felmelegedni a víz, legalább két-három fokkal volt melegebb a szokásosnál – sorolja, – Ennek okán a halak is hamarabb kezdtek el mozogni. Ezen a télen egy rövidke időszakot leszámítva nem is fagyott be a tó felszíne, s így a pontyok sem vermelték be magukat az iszapba.

Az idei első tíz kilogramm feletti fogás

Kustánszegen közben megtörtént az idei első bejelentett tíz kilogramm feletti halfogás, a településen rendszeresen megforduló Zsemberi Dániel bojlival csalta horogra a halat, ami aztán egy villámgyors fotózást követően vissza is került a vízbe – tudatta a helyi Göcsej Horgász Egyesület elnöke, Kelemen Csaba, aki azt is hozzátette, a már hetekkel ezelőtt elindult szezonnak köszönhetően a 20-25 darabos fogások sem ritkák náluk. Az egyesület ráadásul erre az esztendőre is megkapta a felmentést a ponty fajlagos tilalma alól, ez a tavaszi időszakban még több sporthorgászt csalogat ki a tópartra.

Szombaton telt ház volt a tóparton

Pusztaszentlászlón viszont egy négy és fél kilogramm tömegű harcsát sikerült a 2022 augusztusában tiszteletbeli tag címet, s ezzel együtt állandó horgászati jogot kapott, Tófejen élő Virrasztó Lászlónak kifognia. A közép-zalai település melletti Felső-tónál az elmúlt évek során ugyan bőven voltak ennél nagyobb harcsafogások, ám ez is jelzi, hogy valóban beindult a szezon. A Haladás Horgász Egyesület elnöke, dr. Jandó Zoltán kérdésünkre el is mondta: szombaton náluk például telt ház volt a tóparton, ami vasárnapra vélhetően azért maradt el, mert a meteorológusok a horgászathoz kevésbé optimális időjárást jeleztek elő.