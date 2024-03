A sajátos mintázatú muravidéki hímes tojás Dobronak községhez köthető. Az egészen a XIX. századig visszavezethető tojásdíszítés nemcsak itt terjedt el a legjobban, de egyedül itt is maradt fenn a térség települései közül. Mint az Szolarics Nagy Klára, a tojáshímzők egyike lapunknak elmondta: az 1900-as évek második felében négy-öt dobronaki család őrizte a hagyományt. Az viszont, hogy újra ráirányult a figyelem, s divatba jött, egyértelműen Uriszk Erzsébetnek, a helyi kéttannyelvű általános iskola néhai igazgatójának volt köszönhető, hiszen ő kezdett el vele behatóbban foglalkozni.

Fotó: Gyuricza Ferenc

Hogyan készül a dobronaki hímes tojás?

Uriszk Erzsébet nemcsak könyvet írt a dobronaki hímes tojás készítéséről, de bemutatókat, kézműves foglalkozásokat is tartott, valamint egyre többekkel ismertette meg a tojásdíszítés Dobronakhoz köthető batikolt technikáját. Ennek lényege, hogy a tojáshéját viasszal megrajzolták, majd piros színben áztatták, egészen addig, amig a festék be nem fogta a tojást. Ezt követően a piros felületek egy részét újra lefedték viasszal, majd fekete színű festékben áztatták meg. Végül láng felett leolvasztották a tojásról a viaszt, s így rajzolódott ki annak fehér, piros és fekete mintázata. Végezetül, hogy a tojásnak szép fénye legyen, zsírral vagy olajjal át is kenték. A tojásdíszítés a Muravidék más területein is ismert volt, ám Dobronakon mindössze 12 mintát, köztük ősi jelképeket alkalmaztak, a hímes tojásokon ezeket variálták.

A Hungaricana szolgáltatás elsődleges célja, hogy a nemzeti gyűjteményeinkben közös múltunkról fellelhető rengeteg kultúrkincs, történeti dokumentum mindenki számára látványosan, gyorsan és áttekinthető módon váljon hozzáférhetővé. Az adatbázis folyamatosan gazdagodó virtuális gyűjteményei a gyors ismeretszerzés mellett, a mélyebb feltáró kutatások követelményeinek is megfelelnek. library.hungaricana.hu

Harminc alkotó munkái a tárlaton

- Az idei már a 27. kiállítása a Petőfi Sándor Művelődési Egyesületnek, s ezúttal harminc tojásfestő munkái láthatóak – folytatta Szolarics Nagy Klára. – Emellett egy külön tárlóban bemutatjuk azon tagjaink korábbi munkáit is, akik már elhunytak, egy másik részén a kiállításnak pedig az általános iskolás és óvodás gyermekek által készített tojások láthatóak, hiszen azt is fontos feladatunknak tartjuk, hogy a hagyományt továbbadjuk. Így több száz különböző tojás tekinthető meg a tárlaton.

Fotó: Gyuricza Ferenc

Az alkotók között szerepel Kovács Irén is, aki a Magyar Tojásírók Egyesülete által meghirdetett Kárpát-medencei tojásdíszítő versenyen különdíjat kapott. Az ő hímes tojásai nemcsak Dobronakon, de Budapesten, a Hagyományok Házában is megtekinthetőek. A dobronaki rendezvényhez pedig bemutató, műhelyfoglalkozás, valamint kézműves és termelői vásár is társult. GYF

Linkek:

https://library.hungaricana.hu/hu/view/SzlovenMagyarNemzetisegiMuvelodesiIntezetKiadvanyaiLendva_054/?pg=0&layout=s

https://www.zaol.hu/helyi-kozelet/2023/04/a-muravideki-himes-tojas

https://www.zaol.hu/helyi-kozelet/2022/04/kozel-ezer-himes-tojast-csodalhattak-meg-a-latogatok-dobronakon