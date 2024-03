Dr. Káldi Dávid frakcióvezető a legutóbbi önkormányzati közgyűlés döntéseiről tartott tájékoztatón hangsúlyozta, a változtatás lehetővé teszi, hogy az önkormányzat felléphessen a városképet rontó, elhanyagolt épületek tulajdonosaival szemben. Az elmúlt években számos középület, és több magáningatlan újult meg, de voltak, vannak rossz példák is. Nemcsak a város képét rontják, de a lakók érdekét is sérti a leromlott állapot. A jegyző mostantól hatékonyabban tud fellépni az ilyen esetekben, mondta.

Szólt arról is, hogy a víziközművek fejlesztési tervének módosításával bekerült a Bocskai, Toldi és Kinizsi utcai – műszakilag egységet képező – szennyvízvezetékek rekonstrukciója, ez nettó 29 millió forintos beruházást jelent. A közterületek elnevezése kapcsán kitért rá, hogy a botfai Látika dűlő nevének megőrzése érdekében immár utcát is így jelölnek a városrészben. Hozzátette a Látika eredete nem ismert, érdekesség viszont, hogy Latiká formában anyakönyvezhető női név, amely szanszkrit, indiai származású, jelentése: istennő, illetve kislány, hivatalos névnapja nincs hazánkban. A döntések közül megemlítette, hogy a közgyűlés óta Gábor Miklós Kossuth-díjas színész nevét viseli a városi hangverseny- és kiállítóterem előtti tér utalva arra is, hogy innen nem messze, az Ady utcában született, zsidó családban. Ezeken túl Vorhotán helyrajzi számmal jelölt utca kapta a Vorhota nevet, a járműipari tesztpályán pedig ZalaZone út is található már.

Szilasi Gábor frakcióvezető-helyettes elsőként a kerékpárutak fejlesztését emelte ki. Mint mondta, minap adták át a Botfára vezető kerékpárutat, elkezdődött az Alsóerdőn a kerékpárút felújítása az élménypark és a Sugár utca között. Ez évben nekilátnak a Teskándra vezető kerékpárút építésének. Ha ez is elkészül, akkor a Csácsbozsokra vezető biciklis útvonal kiépítése következhet.

A 27 napirendi pontot egy óra alatt megtárgyalt közgyűlés döntött arról, hogy a Top plusz programból lehívják a támogatást a páterdombi közösségi tér kialakításához. A beruházás bruttó 100 millió forintos költséggel valósulhat meg a Szegfű utca déli oldalán a Báthory technikum szomszédságában.

Az elmúlt időszakban több önkormányzati cég székházát felújították, most pedig a Városgazdálkodási Kft. következik, a cég irodái a munkálatok idejére a Kvártélyházba költöznek, mondta Szilasi Gábor. Kitért arra is, hogy a zalaegerszegi felsőoktatási intézményekben tanuló zalaegerszegi diákok ösztöndíjára fordítható keretet megemelték. Ennek eredményeként hallagatónként a tavalyihoz képest 300 százalékkal több fizethető ki, és akár 100 ezer forint is lehet az ösztöndíj félévente, tette hozzá.