A projekt az önkormányzat épületében a házasságkötő terem és a mögötte lévő kiszolgáló helyiségek közösségi célú átalakítását teszi lehetővé. A 80 négyzetméter alapterületű épületrész nem csak helyszíne, de társadalmi és közösségi központja is lesz Zalabérnek, húzta alá Kozma Ferenc polgármester.

– Az új közösségi tér az önkormányzat működésétől függetlenül önállóan is funkcionáló egység lesz kiszolgáló helyiségekkel, teakonyhával, nagyteremmel, mellékhelyiségekkel és egy kisebb raktárral. A beruházás során energetikai felújítása is megtörténik az épületrésznek. A Zala Termálvölgye Egyesület Leader pályázatán elnyert 8 millió forintból olyan közösségi térhez jutunk, ahol egész évben tudunk biztosítani programokat a civil szervezetek és a családok számára. A projekt magasabb minőségű rendezvényszervezési gyakorlatot tesz lehetővé, s a közösségi összetartozás megerősítésével egyfajta szemléletváltást is elindít a település életében. A munkálatokat megkezdjük, biztos, hogy az átadó ünnepség lesz az első rendezvény az új közösségi térben, mondta el Kozma Ferenc polgármester.