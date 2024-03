Minderről Farkas Szilárd polgármester tájékoztatta portálunkat, aki azt is elmondta: amennyiben a döntéshozók támogatják igényüket, úgy akár még ez évben megvalósulhat az épület teljes körű külső és belső felújítása és villamos hálózatának cseréje. Mindemellett utólagos hő- és vízszigetelést is kap a ravatalozó, illetve az épület körüli fedett és nyitott felületek térburkolatait is cserélik. A program során a jelenlegi tárolóhelyiségből egy korszerű, akadálymentes mosdót is tartalmazó vizesblokkot alakítanának még ki.