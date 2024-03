A kiállítást Matyasovszky Margit, az NMI Zala vármegyei igazgatója nyitotta meg. Dicsérte a papírfonó és a baba-mama horgoló szakkörök résztvevőinek rátermettségét, ami bizonyítottak a különféle ajándék- és használati tárgyak elkészítése során.

A jubileumi rendezvényt a Zala Vármegyei Közgyűlés támogatta. Pácsonyi Imre alelnök köszöntőjében méltatta, hogy a Szilvágyért Egyesület tevékenységével arra mutat követendő példát, hogyan lehet egy kis faluban a közösségi életet értékessé tenni és hatékonyan ápolni a népi kultúrát.

Az 1999-ben megalakult Szilvágyért Egyesület létrehozását Péntek Katalin, Szilvágy polgármestere kezdeményezte azzal a szándékkal, hogy a falu fejlesztése érdekében több támogatáshoz jussanak, egyaránt kihasználva az önkormányzatok és a civil szervezetek számára kiírt pályázatokat.

kézműves szakkörök kiállításán (b-j): Hácskóné Kovács Tímea jegyző, Péntek Katalin polgármester, Laki Józsefné, nyugalmazott címzetes főjegyző, Matyasovszky Margit, az NMI zalai igazgatója és Pácsonyi Imre, a vármegyei közgyűlés alelnöke

Fotó: Antal Lívia

- Egyesületünk nemcsak rendezvényekre nyert támogatást az elmúlt években, hanem eszközfejlesztésre is. Legutóbb a Magyar falu programból kaptunk kétmillió forintot, amiből bútorokat, székeket, asztalokat vásároltunk a közösségi házba. Az NMI fotószakkör szervezésére, valamint közösségi filmvetítésre is ad lehetőséget. Szeretnénk ezzel is élni. A moziklub a közösségi házban működne, részben emiatt vásároltuk a bútorokat, mondta el a polgármester, aki a kiállítással zárult szakkörök szakmai vezetője volt.

Egy település, egy közösség életében fontos a polgármester és a képviselő-testület tevékenysége, de az igazi színt a civil szervezetek viszik bele. A 25 éves Szilvágyért Egyesületet ezzel a gondolattal köszöntötte Vigh László országgyűlési képviselő.

A Szilvágyi Népdalkör előadását ifj. Horváth Károly hegedűvel, míg Magyar Viktor harmonikával kísérte. Hertelendy Attila és Bellus Attila, a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház színművészeinek műsora után uzsonnával és közös nótázással zárult a jubileumi ünnepség.