Az eseményen Horváth Gábor, a városvédők alelnöke elmondta: Tüttő István 1997-től 6 éven át irányította a várost polgármesterként, ellenoldali többségű testülettel. Együttműködésre törekedett minden képviselővel, és nagy gondot fordított a civil szervezetekkel, alapítványokkal való kapcsolatokra is.

- Kiválóan navigált az ellenszélben is - folytatta. - Diplomáciai érzékével, kompromisszumkészségével, demokratikus vezetői stílusával minden körülmények között együttműködött a város érdekében, igaz, más volt akkor a miliő, de ez ma is példaértékű lehet. Városunk lokálpatrióta közössége méltán büszke arra, hogy a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat helyi szervezetének elnökeként Nagykanizsa szellemi életének felpezsdítésében is szerepet vállalt, s büszkék vagyunk édesapjára, Tüttő Jánosra és a róla elnevezett nótakörre is.