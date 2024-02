A szerkesztőségünkhöz eljuttatott beszámoló szerint a nagy érdeklődés mellett megtartott rendezvényen Bóbics Zoltán elnök – aki a megyei szövetség alelnöke is – és a vezetőség részletesen beszámolt az elmúlt évről. Mint elhangzott, a Pacsai Polgárőr Egyesület 102 tagot számlál, közöttük, 15 a hölgy. Nemcsak a kisvárosból verbuválódott a tagság, ugyanis az egyesületnek működik csoportja Zalaszentmártonban és Alsórajkon is.

Tavaly 1572 szolgálati órát teljesítettek, segítették a postát, az önkormányzatokat, adtak közös szolgálatot a rendőrséggel, tevékenységük során az egyesület állandó kapcsolatot tart e szervezetekkel. Több országos akcióhoz is csatlakoztak, így az iskolába járók biztonságát szolgálva szeptemberben és októberben adtak rendszeres szolgálatot, részt vettek a halottak napjához kapcsolódva a temetők ellenőrzésében, decemberben a karácsonyfalopások elleni szervezett akcióban. Az egyesület bekapcsolódott az egy iskola-egy polgárőr programba is.

Kelemen Tamás, Pacsa polgármestere megköszönte a polgárőrök munkáját, kiemelve, hogy tevékenységük jelentősen hozzájárul a település jó közbiztonságához. Ezért az önkormányzat kiemelt partnerként tekint az egyesületre és továbbra is támogatja munkájukat, anyagilag és egyéb módon, például fűtött iroda biztosításával.

Mivel a vezetőség megbízatása lejárt, így tisztújítást is tartottak. A tagság egyhangúlag, ellenszavazat nélkül újabb öt évre Bóbics Zoltánt választotta meg az egyesület elnökének, és az eddigi vezetőség tagjai is bizalmat kaptak. Bóbics Zoltán a jövőbeni tervekről szólva hangsúlyozta, a következő időszak kiemelt feladata lesz a fiatalok bevonása az egyesület tevékenységébe, valamint a polgárőrök további szakmai képzése. ZH