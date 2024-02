Ez azt jelenti, hogy míg korábban az M76-os első szakasza az M7-től Balatonszentgyörgyig volt fizetős, ez évtől az M76-os Balatonszentgyörgy/Balatonberény csomóponttól Keszthely-Fenékpuszta csomópontig is díjköteles.

Olvasónk eddig csak somogyi matricát használt, amikor Zalaegerszegről Siófokra utazott, ezért merült fel benne a kérdés, kell-e vennie zalai matricát is a változás miatt.

A szabályozás szerint a vármegyei matrica a határos vármegyék irányába eső első csomópontig érvényes. Az M76-os a Zala folyónál lépi át a megyehatárt és ér Somogyból Zalába, onnan az első csomópont Keszthely-Fenékpuszta. A szabályozásból az következik, hogy Balatonszentgyörgy felől érkezve a Somogy vármegyei matricával ez az 1600 méter hosszú szakasz igénybe vehető zalai vármegyei matrica nélkül. Felmerült viszont a kérdés, hogy somogyi vármegyei matrica birtokában fel lehet-e hajtani Keszthely-Fenékpuszta csomópontnál Balatonszentgyörgy irányába, hogy aztán 1600 métert megtéve elérje a járművezető az általa már "kifizetett" utat.

Nos, a felvetésre a választ a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.-től kaptuk meg. Eszerint a Somogy vármegyei e-matrica az M76-os autóúton a 0+000 km (Hollád csomópont) és a 8+363 km (Keszthely-Fenékpuszta csomópont) között biztosít úthasználati lehetőséget, tehát a teljes M76-os autóutat lehet vele használni.

A Zala vármegyei e-matrica pedig az M76-os autóúton a 4+447 km (Balatonszentgyörgy/Balatonberény csomópont) és a 8+363 km (Keszthely-Fenékpuszta csomópont) közötti szakaszon biztosít úthasználati lehetőséget.

A válaszból következően olvasónknak nem kell vennie zalai matricát is a Zalaegerszeg és Siófok közötti utazáshoz.