Szövőkeret, nyüst, szádfa, szövőkártya, karmantyúfa, szövőtű, lapos vetélő, leverővillák. Hogy mi a közös bennük? Természetesen az, hogy a hatalmas szövőszéken kívül ilyen sokféleképpen lehet szőtteseket, textíliákat készíteni ezeknek a kisebb eszközöknek a segítségével. Előnyük, hogy nem foglalnak el nagy helyet, a szövés alapjait ezekkel is elsajátíthatjuk, s bizony néhány óra, foglalkozás után már sikerélménye lehet laikusnak, kisgyereknek egyaránt. Bármilyen furcsa, még egy földbe szúrt karón is készülhetnek varázslatos kelmék, ahogy a számítógép vezérelte gépeken. A szövés több ezer éves hagyománya ma is él, a motívumok visszaköszönnek a modern ruházatokon, szőnyegeken, lakástextileken, használati tárgyakon. A Zala Megyei Népművészeti Egyesület tagjai most éppen azért járnak kurzusra, hogy később maguk is továbbadhassák ennek a kézműves alkotásnak az örömét, népszerűsítsék az egyszerű eszközös technikákat.